vor 32 Min.

Supernatural, Staffel 15: Sky-Start steht bevor, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

Die finale 15. Staffel von "Supernatural" startet demnächst bei Sky. Wir informieren Sie hier über den Start-Termin, die Darsteller im Cast und die Handlung der Folgen. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

Die finalen Folgen der Serie "Supernatural" sind in den USA bereits gelaufen - jetzt bringt Sky die Staffel 15 auch nach Deutschland. Zu welchem Termin ist der Start? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Wie ist die Handlung der Folgen? Wir sagen es Ihnen. Am Ende dieses Artikels finden Sie auch einen Trailer.

"Supernatural", Staffel 15: Wann ist der Start bei Sky?

Sky nimmt die Serie am Sonntag, 24. Januar 2021, in sein Programm. Das Abo für Serien ("Entertainment") kostet laut Anbieter im Testmonat € 7,49 - danach schlägt es mit € 9,99 zu Buche. Es ist jederzeit kündbar.

Handlung: Worum geht es in der Serie "Supernatural"?

"Supernatural" ("Übernatürlich") ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die im kanadischen Vancouver produziert wird. Die Serie lief in den USA von 2005 und von 2006 auf dem Sender The WB . Seit 2007, also seit der zweiten Staffel, läuft sie auf dessen Nachfolgesender The CW.

Die Serie war zunächst auf fünf Staffeln mit einer in sich abgeschlossenen Handlung angelegt. Im März 2019 wurde das Ende der Serie nach 15 Staffeln bekannt gegeben.

"Supernatural" ist eine Mischung aus thematisch selbstständigen "Monster-der-Woche"-Folgen (ähnlich wie bei "Akte X") und einem durchgehenden roten Faden. Die Handlung stützt sich auf bekannte moderne Legenden und Mythen unterschiedlichster Religionen.

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester. Ihre Mutter wurde von einem Dämon umgebracht, als sie noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles mögliche Übernatürliche, um sich an dem Mörder seiner Frau rächen zu können. Die Brüder reisen quer durch Amerika, jagen diverse Kreaturen und retten jede Menge Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht: Sie erkennen ihren wirklichen Platz in der Welt und lernen, dass das Universum nicht nur aus Werwölfen, Dämonen und Geistern besteht. Die Brüder stellen fest, dass es auch noch weitaus mächtigere Dinge gibt.

"Supernatural" bei Sky: Die Folgen von Staffel 15

Die 20 neuen Episoden von Staffel 15 gingen in den USA bereits im November 2020 an den Start. Vorher war die schon im Oktober 2019 gestartete Ausstrahlung allerdings gestoppt worden, da einige der Folgen aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht sendebereit waren.

Jetzt aber ist es soweit: In Staffel 15 der Serie gehen Sam und Dean wieder auf Monsterjagd - für die Brüder ist allles scheinbar wie immer. Aber dann passiert etwas völlig Unvorhergesehenes... Alle Weitere müssen wir hier leider verschweigen. Zu groß ist die Spoiler-Gefahr!

Die Episodentitel können wir Ihnen aber nennen:

Back and to the Future

Raising Hell

The Rapture

Atomic Monsters

Monsters Proverbs 17:3

Golden Time

Last Call

Our Father, Who Aren't in Heaven

The Trap

The Heroes' Journey

The Gamblers

Galaxy Brain

Destiny's Child

Last Holiday

Gimme Shelter

Drag Me Away (From You)

Unity

Despair

Inherit the Earth

Carry On

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Supernatural"?

Jared Padalecki als Sam Winchester

als Jensen Ackles als Dean Winchester

Weitere Hauptrollen spielen:

Misha Collins

Mark Sheppard

Mark Pellegrino

Rick Springfield

David Chisum

Katie Cassidy

Genevieve Cortese

Jim Beaver

Lauren Cohan

"Supernatural": Der Trailer zur Sky-Serie

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen