vor 52 Min.

"Survivor" 2019, Folge 1: So startet die Sendung heute

Staffelstart von "Survivor": Heute in Folge 1 der Abenteuersendung geht es für die Teilnehmer ans Eingemachte. Auf Pfählen stehend, müssen sie ihren ersten Wettkampf bestreiten. Hier die Vorschau.

18 taffe Teilnehmer, 39 Tage in der Wildnis und 500.000 Euro Preisgeld – heute startet die Abenteuer-Show "Survivor" auf Vox. Das Erfolgsformat läuft bereits in 17 Ländern, in den USA war bereits die 39. Staffel zu sehen. Für die deutsche Version ist es jedoch die erste Staffel.

Folge 1: Ab heute kämpfen die "Survivor"-Teilnehmer um eine halbe Million Euro

Die Sendung wird von Florian Weber ("Das Duell im Ersten") moderiert. In 13 Folgen kämpfen Abenteuer-Fans und Adrenalinjunkies um eine halbe Million Euro. Hierfür müssen sich die Teilnehmer auf einer unbewohnten Insel über mehrere Tage weitestgehend ohne fremde Hilfe behaupten. Dazu gehört das Finden einer Wasserquelle und geeigneter Nahrung oder das Feuer machen.

Dafür werden die Kandidaten zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt. In diesen treten sie in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Nach jedem Wettkampf wählt die Verlierergruppe einen Spieler aus, der die Show verlassen muss. In der letzten Folge wählt eine Jury bestehend aus den ausgeschiedenen Spielern den "Survivor" der aktuellen Staffel.

"Survivor": Bereits in Folge 1 gibt es für die Teilnehmer keine Gnade

Noch bevor sie überhaupt einen Fuß auf die Insel gesetzt haben, müssen die Survivor-Teilnehmer in Folge 1 ihren ersten Wettkampf absolvieren. Ihre Aufgabe: Die Spieler stehen auf ihren Pfählen im Wasser und müssen so ruhig wie möglich stehen blieben. Moderator Florian Weber erklärt, worum es eigentlich hier geht. Der Siegerin oder dem Sieger in dem Wettkampf winkt ein geheimer Vorteil, der dabei hilft, länger im Spiel zu bleiben.

Die "Vorteile" sind ein wichtiger Bestandteil der Abenteuershow. An einigen Stellen im Spiel können sich die Teilnehmer geheime Immunitätsamulette erspielen. Diese können vom Finder im Gruppenrat eingesetzt werden, um nicht rausgewählt werden zu können. in Folge soll es bei ersten Gewinnerin um eine weibliche Teilnehmerin handeln.

Um wen es sich tatsächlich handelt und wie klug die Kandidatin mit ihrem Vorteil umgehen wird, ist heute Abend zu sehen. Vox zeigt "Survivor" immer montags um 20.15 Uhr. Die heutige Pilot-Folge dauert eine Stunde und 45 Minuten. (AZ)

