vor 32 Min.

"Survivor" 2019, Folge 11: Holger baut ein gefälschtes Amulett - 25.11.19

"Survivor" 2019, Folge 11: Holger hatte sich in Folge 10 gegen Marcel durchgesetzt - und intrigierte schon wieder. Alle Infos zu Folge 11 am 25.11.19 hier im Nachbericht.

"Survivor" 2019, Folge 11, lief am 25.11.2019 mit einer Überraschung auf Vox. Wer gewann einen Nachmittag mit seinen Liebsten? Der Nachbericht.

"Survivor" 2019: Schon eine Folge zuvor musste Holger gewaltig zittern - am Ende trat allerdings Marcel den Gang nach Hause an. Schaffte es Holger in Folge 11, die am 25.11.19 auf Vox lief, sich mit den anderen Inselbewohnern zu vertragen? Lesen Sie hier alle Infos im Nachbericht.

"Survivor" 2019, Folge 11 am 25.11.2019: Kandidaten spielen um Dates

Allen Gerüchten zum Trotz hatte sich Holger am Ende von Folge 10 in der Sendung gehalten. Stattdessen flog Widersacher Marcel. Für Inselbewohner und Zuschauer war dies gleichermaßen eine echte Überraschung.

Auch in Folge 11 wurden die Emotionen der Kandidaten auf eine harte Probe gestellt: Die Angehörigen der Exilanten liefen ihnen auf dem Strand entgegen - für die Kandidaten gab es kein Halten mehr. Ob Bruder, Ehefrau oder beste Freundin - das Wiedersehen rührte nicht nur die Kandidaten selbst zu Tränen. "So einen Moment zu haben und haben zu dürfen - damit hätte ich nie gerechnet", so Lara, die ihre Frau begrüßen durfte.

"Survivor" 2019, Folge 11: Wer verbrachte Zeit mit seinen Liebsten?

Doch die Ernüchterung folgte schnell: Nur der Gewinner des Wettkampfes durfte einen Nachmittag mit dem oder der Liebsten verbringen. Das Spiel an den Wasser-Pfählen um die gemeinsame Zeit konnte letztlich Dania für sich entscheiden. Sie verbrachte den Nachmittag bei einem Picknick mit ihrer besten Freundin.

"Survivor" 2019, Folge 11: Wer musste gehen?

Klar war von Anfang an: Wieder einmal stand Holger auf der Abschussliste - und wieder einmal versuchte er damit durchzukommen: Er erzählte Sissy, er verfüge über ein Immunitätsamulett. Sein Geheimnis: Das Amulett hatte er zuvor nachgebaut, um die anderen zu überlisten. Die übrigen Kandidaten konnte Holger allerdings nicht mit seiner Taktik täuschen: Nachdem Stefan, Dania und Lara geschützt waren, musste er die Insel verlassen.

Folge 12 von "Survivor" 2019 sehen Zuschauer nächste Woche, am 02.12.2019, um 23.10 Uhr auf Vox. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen