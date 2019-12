vor 38 Min.

"Survivor" 2019, Folge 12 heute am 2.12.19: Vier Spieler sind noch übrig

Folge 12 von "Survivor" 2019 läuft heute am 2.12.2019 auf Vox. Die Allianz steht nach Holgers Ausscheiden vor dem Bruch. Lara wirft Stefan Lügen vor. Die Vorschau.

"Survivor" 2019: Chef-Intrigant Holger musste in Folge 11 die Show verlassen, was bedeutet, dass sich nun auch die Allianz zwischen Stefan, Lara, Dania und Sissy auflösen muss. Heute am 2.12.19 ist Holger zwar nicht mehr als Kandidat dabei, dafür aber als Jury-Mitglied. Welchen der letzten vier Kandidaten wird es heute treffen? Alle Infos zur heutigen Sendung gibt es hier in der Vorschau.

"Survivor" 2019, Folge 12 am 2.12.19: Stefan oder Lara - wer folgt Holger als Chef-Intrigant nach?

Dass sein Ausscheiden in Folge 11 auch mit der Allianz aus Stefan, Lara, Dania und Sissy zu tun hatte, war dem "Survivor" sofort klar: "Ich habe von vornherein gewusst, dass die alle unter einer Decke stecken", kartete Holger nach. Genugtuung für ihn: In Folge 12 dürfte auch diese Allianz auseinanderbrechen, genau wie alle anderen Zweckverbindungen der letzten Wochen.

Denn Kandidaten Lara, die bei "Survivor" 2019 schon so einiges mitmachen musste, vermutet ein Komplott gegen sich. "Der lügt", sagt die Spielerin über den immer bestens gelaunten Stefan. Sie ist nicht die erste, die die Art des 34-Jährigen für Fassade hält - ihr Verdacht besteht, seit ihre Ehefrau ihr in Folge 11 riet, Stefan "loszuwerden".

Auch Stefan kommt ins Grübeln - er vermutet, dass Lara ihm gefährlich werden könnte. Geht er mit Dania eine Allianz ein?

Vorschau: "Survivor" 2019 auf Vox - Geheime Vorteile gibt es ab Folge 12 nicht mehr

Immerhin: Zumindest Vox verzichtet bei "Survivor" 2019 ab Folge 12 auf "geheime Vorteile", wie es Moderator Florian Weber am Lagerfeuer ausdrückt. Heißt: keine geheimen Amulette mehr. Nur noch informelle Absprachen zwischen einzelnen Spielern können die Survivors retten.

Wobei: Der Kriech- und Fitnessparcours, der in Folge 12 über Wohl und Wehe der Kandidaten entscheiden soll, sieht zumindest auf den ersten Blick nicht nach einer Aufgabe aus, die gemeinsam gemeistert werden kann. Der Eindruck bleibt: In den finalen Tagen auf der Insel sind die Überlebenden auf sich allein gestellt.

"Survivor" 2019 am 2.12.19 mit Folge 12: Lara, Stefan, Sissy oder Dania - wer fliegt raus?

Eine Zusatzmotivation hat Vox aber doch noch in der Hinterhand: Vor dem Spiel werden die vier Survivors an einem Grill vorbeigeführt. Darauf liegen Schaschlik-Spieße aller Art.

Wen das zu Höchstleistungen anspornen wird, sehen Fans von "Survivor" 2019 heute Abend, am 2.12.2019, in Folge 12 um 23.15 Uhr auf Vox. (AZ)

