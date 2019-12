vor 18 Min.

"Survivor" 2019, Folge 12 im TV: Sendetermine, Kandidaten, Live-Stream

"Survivor" 2019 lief am 2.12.19 mit Folge 12 live im TV und Stream. Kandidaten, Sendetermine und Übertragung - hier finden Sie alle Infos.

Kandidatin Sissy versuchte auch in Folge 12 von "Survivor" 2019 dabeizubleiben, doch gegen die "Superallianz" zwischen Lara, Stefan und Dania kam sie nicht an. Die Japanologie-Studentin musste die Insel kurz vor dem Finale verlassen. Alle Infos zu Folge 12 lesen Sie in unserem Nachbericht: "Survivor" 2019, Folge 12 am 2.12.19: Die Finalisten stehen fest.

Kandidaten, Sendetermine und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier alle "Survivor"-Infos im Überblick.

"Survivor" 2019: Wann kommt die Show im Live-TV & Stream?

"Survivor" läuft seit dem 16. September bei Vox und ist außerdem bereits immer eine Woche vorher bei TVNOW abrufbar - allerdings nur wenn man bei TVNOW.de über einen kostenpflichtigen Premium-Account verfügt. Nach einem kostenfreien Testmonat fallen dafür monatlich 4,99 Euro an.

"Survivor" live auf Vox: Sendetermine der Survival-Show im Überblick

Vox zeigt "Survivor" immer montags um 23.10 Uhr. Die Folgen dauern in etwa eine Stunde und 45 Minuten.

"Survivor" 2019, am 2.12.2019 mit Folge 12: Kandidaten von Staffel 1

Die 18 Kandidaten oder "Spieler" der Survival-Show wurden von Vox bekannt gegeben:

Abdallah, 30

Bärbel, 40

Björn, 38

Christian, 39

Christin, 30

Dania, 28

Holger, 60

Ingo, 44

Jonah, 23

Juliane, 40

Karin, 49

Lara, 35

Melanie, 36

Marcel, 33

Olav, 50

Sissy, 21

Stefan, 34

Stephan, 33

Drehort: Wo liegt eigentlich die "Survivor"-Insel?

Insgesamt 39 Tage müssen die Kandidaten auf der einsamen Insel in der Südsee überleben. Wo genau in der Südsee die Insel liegt, haben Vox und TVNOW nicht verraten. Der einzige Hinweis lautet: Die Insel liegt am anderen Ende der Welt. (AZ)

