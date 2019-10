10:16 Uhr

"Survivor" 2019, Folge 4: Die Karten werden neu gemischt

In Folge 4 von "Survivor" 2019 werden die bestehenden Teams aufgelöst. Lesen Sie hier eine Vorschau zur aktuellen Folge.

Heute läuft Folge 4 der Überlebensshow "Survivor" 2019. In 13 Folgen gehen die Teilnehmer der Sendung an ihre Grenzen und kämpfen um eine Siegprämie von 500.000 Euro. Allerdings kämpft nicht jeder für sich allein: Die Kandidaten müssen als Team gegeneinander antreten und sich in verschiedenen Challenges behaupten. Eine Vorschau zur heutigen Folge 4 lesen Sie hier.

In Folge 4 von "Survivor" 2019 werden die Karten heute neu gemischt

In Folge 4 von "Survior" werden die verbleibenden Kandidaten mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Moderator Florian Weber überrascht die Spieler, die in die beiden Teams Koro und Waya aufgeteilt sind, mit einer unerwarteten Ansage: "Ich möchte, dass ihr eure Gruppenbänder auszieht und auf den Boden werft. Ihr bekommt jetzt neue Gruppenbänder von mir und dadurch kann sich die Konstellation in den Gruppen ganz neu darstellen."

Was für gut eingespielte Teammitglieder ein Schock ist, ist für andere eine neue Chance. Jeder Spieler fasst die neue Zusammensetzung der Teams anders auf. Besonders das Team Waya hat mit der unerwarten Situation zu kämpfen. Ob die Kandidaten der Challenge in neuer Konstellation gewachsen sind?

"Survivor" 2019, Folge 4: Schwere Unwetter ziehen auf

Doch nicht nur die neuen Gruppenkostellationen machen den Kandidaten von "Survivor" 2019 zu schaffen. Neben dem permanenten Hunger haben die Teilnehmer in Folge 4 der Überlebensshow nun auch noch mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Besonders während der Challenge stehen die "Survivor"-Kandidaten damit einer besonderen Herausforderung gegenüber.

Folge 4 von "Survivor" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 22.15 Uhr auf Vox.

