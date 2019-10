vor 37 Min.

"Survivor" 2019, Folge 5: Christian plagt das Heimweh

Heute Abend läuft Folge 5 von "Survivor" 2019 auf Vox. Die Kräfte der Kandidaten neigen sich langsam dem Ende entgegen. Hier die Vorschau.

"Survivor" 2019 geht heute Abend mit Folge 5 an den Start. In insgesamt 13 Folgen gehen die Teilnehmer der Vox-Show immer wieder an ihre Grenzen. Wer am Ende das meiste Durchhaltevermögen beweist, kann sich über eine Siegprämie von 500.000 Euro freuen.

"Survivor" 2019: Hält Team "Waya" nach Folge 5 noch zusammen?

39 Tage lang kämpfen die Teilnehmer von "Survivor" 2019 in Teams um den Sieg in verschiedenen Challenges. Dabei erhalten die Spieler des Gewinnerteams Immunität, die Verlierergruppe hingegen muss ein Teammitglied wählen, das die Sendung verlassen muss. Im Finale werden beide Teams zusammengeführt und eine Jury bestehend aus ausgeschiedenen Teilnehmern entscheidet über den Gewinner von "Survivor" 2019.

Heute Abend müssen in beiden Gruppen, "Koro" und "Waya", schwere Entscheidungen getroffen werden. Zuvor feiert sich "Waya", nachdem sie einen besonders unliebsamen Spieler im Gruppenrat aus dem Spiel bringen konnten. Doch hält der Frieden im Team auch weiter an?

Christian kämpft nach dem Wechsel in seine neuen Gruppe "Koro" und nach der gescheiterten Allianz mit Jonah nicht nur um neue Verbündete, sondern auch mit einem wachsenden Heimweh. "Zum einen möchte ich natürlich nach Hause, aber freiwillig werd ich nicht aufgeben." Die anderen Teammitglieder wollen jedoch Gewissheit und legen Christian nahe, sich zu endgültig zu entscheiden: "Wenn du spürst du wirst sowieso gehen bevor das zu Ende ist, das ganze Spiel, dann wäre für uns als Gruppe jetzt der beste Zeitpunkt."

Wie sich Christian entscheidet, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Vox. (AZ)

