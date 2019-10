vor 56 Min.

"Survivor" 2019, Folge 6 heute: Die "Charmespiele" haben begonnen

Heute in Folge 6 von "Survivor" 2019 kommen sich Björn und Juliane näher. Alle Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier in unserer Vorschau.

Heute Abend geht die Überlebensshow "Survivor" 2019 mit Folge 6 in die nächste Runde. In insgesamt 13 Folgen überschreiten die Kandidaten immer wieder ihre körperlichen und mentalen Grenzen, um am Ende den Titel zu holen. In den zwei Teams "Koro" und "Waya" kämpfen die ursprünglich 18 Teilnehmer um den Sieg. Dem Gewinner winken 500.000 Euro Siegprämie.

"Survivor" 2019: Björn und Juliane kommen sich heute in Folge 6 näher

Während die einen von Hunger oder Müdigkeit geplagt sind, kommen bei den anderen ganz andere Gefühle auf. Björn und Juliane scheinen Gefallen aneinander gefunden zu haben, zwischen den beiden knistert es gewaltig. "Wir kommen gut miteinander klar", betont Juliane zurückhaltend. Björn scheint allerdings demnächst ein bisschen mehr in die Offensive gehen zu wollen und verkündet: "Die Spiele haben begonnen, auch die Charmespiele!" Ob sich zwischen den beiden mehr entwickelt?

"Survivor" 2019: Heute in Folge 6 zerbrechen Allianzen

Im Rest des Camps geht es dagegen weniger romantisch zu. Das Team um Björn beschließt, in einer Challenge absichtlich zu verlieren, um die Kräfte zu schonen: "Es gäbe die Möglichkeit aus einer taktischen Niederlage einen strategischen Gewinn zu machen, indem wir bewusst verlieren."

Doch nicht alle Teammitglieder halten die Überlegung für eine gute Idee. Besonders Holger und Ingo wollen nicht kampflos aufgeben: "Einfach verlieren, diese Scheiß-Taktik, das ist einfach nicht unser Ding."

Die Uneinigkeit unter den Teammitgliedern sorgt für eine angespannte Stimmung. Zerbricht der Zusammenhalt des Teams daran?

Folge 6 von "Survivor" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf Vox.

