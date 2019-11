vor 24 Min.

"Survivor" 2019, am 25.11.19 mit Folge 11: Holger baut gefälschtes Amulett

"Survivor" 2019, heute Folge 11: Holger hat sich in Folge 10 gegen Marcel durchgesetzt - und intrigiert schon wieder. Alle Infos zu Folge 11 am 25.11.19 hier in der Vorschau.

"Survivor" 2019: Heute, am 25.11.2019, läuft Folge 11 auf Vox. Die Kandidaten treffen auf ihre Angehörigen. Wer gewinnt einen Nachmittag mit seinen Liebsten? Die Vorschau.

"Survivor" 2019: Tag 32 von 39 - die Ochsentour der "Survivor"-Kandidaten neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. "Ihr wirkt ein bisschen kraftlos" - so fasst Moderator Florian Weber es ein wenig süffisant zusammen. Kein Wunder nach der anstrengenden Folge 10 in der vergangenen Woche.

"Survivor" 2019, heute Folge 11: Die Kandidaten spielen um Dates

Am Ende hatte sich Holger in Folge 10 allen Gerüchten zum Trotz in der Sendung gehalten. Stattdessen flog Widersacher Marcel. Für Inselbewohner und Zuschauer gleichermaßen eine handfeste Überraschung.

In Folge 11 heute werden die Emotionen der Kandidaten erneut auf eine harte Probe gestellt: Die Angehörigen der Exilanten rennen ihnen auf dem Strand entgegen - für die Kandidaten gibt es kein Halten mehr. Ob Bruder, Ehefrau oder beste Freundin - das Wiedersehen rührt nicht nur die Kandidaten selbst zu Tränen. "So einen Moment zu haben und haben zu dürfen - damit hätte ich nie gerechnet", sagt Lara, die ihre Frau begrüßen darf, in der Vorschau.

Vorschau: "Survivor" 2019, Folge 11 am 25.11.19: Holger will Sissy überlisten

Doch die Ernüchterung folgt schnell: Nur der Gewinner des Wettkampfes darf einen Nachmittag mit dem oder der Liebsten verbringen.

Wie das Spiel an den Wasser-Pfählen ausgeht, erfahren Fans von "Survivor" 2019 heute Abend in Folge 11 um 23.10 Uhr auf Vox.

"Survivor" 2019, heute Folge 11 auf Vox: Hat Holger mit seiner Fälschung Erfolg?

Klar ist aber schon jetzt: Wieder einmal steht Holger auf der Abschussliste - und wieder einmal könnte er durchkommen: Er erzählt Sissy, er verfüge über ein Immunitätsamulett. Sein Geheimnis: Das Amulett hat er zuvor nachgebaut, um die anderen zu überlisten. Ob Holger damit in die nächste Folge kommt?

Folge 11 von "Survivor" 2019 läuft heute, am 25.11.2019, um 23.10 Uhr auf Vox. (AZ)

