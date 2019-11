vor 33 Min.

"Survivor" 2019, heute am 18.11.19 mit Folge 10: Wer spielt ein doppeltes Spiel?

"Survivor" 2019: Heute, am 18.11.2019, läuft Folge 10 auf Vox. Die Kandidaten unternehmen einen Bootsausflug. Wer wird das Spiel nach dem Gruppenrat verlassen müssen?

Heute geht es bei Folge 10 wieder hart her: Im Gruppenrat stehen die Kandidaten auch diesmal vor der Entscheidung, wer die Insel verlassen muss und damit der Chance auf 500.000 Euro Preisgeld beraubt wird.

In Folge 10 werden Taktiken verworfen und alte Allianzen in Frage gestellt. Denn wem kann man noch trauen und wer spielt ein doppeltes Spiel? Ein Bootsausflug bringt den Gewinnern neue Eindrücke - und vielleicht auch neue Allianzen?

Vorschau: "Survivor" 2019 heute am 18.11.19: Wer muss die Insel verlassen?

Wessen Allianzen sind stark genug und wer wird das Spiel nach dem Gruppenrat verlassen und seinen Traum von 500.000 Euro aufgeben müssen?

Noch sind acht Kandidaten mit dabei. In den vergangenen Sendungen gab es immer wieder Streitigkeiten. Vor allem Holger stand im Mittelpunkt. Wird er dieses Mal seine Koffer packen müssen? Denn in der vergangenen Sendung war er schon so gut wie draußen.

"Survivor" 2019 heute: Holger rettet sich in Folge 10

Am Ende der Sendung dann die Überraschung: Auch wenn sich der Gruppenrat weitestgehend dazu entschloss Holger nach Hause zu schicken, war es nicht er, der am Ende die Sendung verlassen musste. Er konnte sich gegen die Stimmen mit einem geheimen Immunitätsamulett schützen. Trotz der Absprache einer vermeintlichen Allianz stimmten die übrigen Survivor gegen Olav, der die Sendung völlig überrascht verlassen muste.

Heute Abend, 18.11.2019, kommt Folge 10 von "Survivor" 2019 auf Vox um 23.15 Uhr. (AZ)

