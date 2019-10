vor 10 Min.

"Survivor" 2019 heute mit Folge 7: Die Teams werden aufgelöst

Bei "Survivor" 2019 haben alle Kandidaten das gleiche Ziel: Am Ende der Sieger zu sein. Ab heute kämpft jeder für sich. Lesen Sie hier unsere Vorschau.

In Folge 7 von " Survivor" 2019 ändert sich für die Kandidaten alles: Die Teams werden aufgelöst und jeder kämpft ab jetzt für sich. Nachdem Björn Kandidatin Juliane schamlos ausgenutzt hatte, ist die Stimmung angespannt. Er sieht sich jedoch weiterhin als Anführer. Was den Kandidaten heute in Folge 7 bevorsteht, lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Survivor" 2019 heute: Teamleader treffen sich zu Verhandlungen - Vorschau

In Folge 7 müssen die beiden Teams Koro und Waya jeweils ein Teammitglied bestimmen, das bestimmte Fähigkeiten mitbringt: "Wählt einen Spieler aus der als Abgesandter eurer Gruppe Verhandlungsgeschick und Taktik unter Beweis stellt", so die Vorgabe. Welche Challenge die beiden Teammitglieder bestreiten müssen bleibt allerdings zunächst unklar. Stefan, der von seinem Team ausgewählt wurde, freut sich jedoch auf das Ungewisse: "Es passiert sicher etwas Großes heute, dementsprechen Vorfreude riesengroß", so der Österreicher.

"Survivor" 2019, Folge 7 heute: Die Teams werden aufgelöst

Am Schluss wartet noch eine besondere Neuerung auf die Kandidaten , die überrascht: "Nehmt bitte jetzt eure Gruppenbänder ab und werft sie alle auf den Boden. Denn jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Ab jetzt kämpft jeder für sich", teilt der Moderator Florian Weber den Teilnehmern der Überlebensshow mit.

Welche Challenge auf die Kandidaten wartet und wie diese das Auflösen der Gruppen aufnehmen, sehen Zuschauer heute Abend um 22.15 Uhr auf Vox.

