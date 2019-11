vor 17 Min.

"Survivor" 2019 heute mit Folge 9: Holger entschuldigt sich - doch reicht das?

"Survivor" 2019, heute Folge 9: Am 11.11.19 dreht sich bei der Vox-Show alles um Intrigen und eine Auktion, bei der es Alltagsdinge zu ersteigern gibt. Alle Infos in der Vorschau.

In Folge 9 von "Survivor" 2019 am 11.11.19 spitzen sich heute die Intrigen zu: Holger und Marcel sprechen sich aus - trotzdem verschwört sich die Gruppe gegen Holger. Hier lesen Sie unsere Vorschau.

"Survivor" 2019: Es war das bestimmende Thema der letzten Folge: Holgers Streit mit Marcel beim Gruppenrat, bei dem der bullige 60-Jährige dem tattoowierten Survivor vorwarf, Intrigen zu spinnen. In Folge 9 kommt die Frage, ob Marcel oder Holger zum Buhmann der verbliebenen Kandidaten werden, wieder auf.

Vorschau zu "Survivor" 2019, Folge 9 heute bei Vox: Holger entschuldigt sich

Holger sucht nämlich am Strand die Aussprache mit Marcel. "Es tut mir irgendwo leid", ringt sich Holger zu einer Entschuldigung durch und kündigt an: "Ich mach das auch kein zweites Mal mehr." Marcel will "sich am Ende gut verabschieden, die Hände reichen", sagt aber auch: "Im Prinzip nehme ich ihm das nicht ab, nein."

Keine guten Voraussetzungen für Holger also, dem von den anderen Mitgliedern des "Survivor"-Teams trotzdem vorgespielt wird, alles sei beim Alten. Im Einzelinterview sagt Dania trotzdem "Wir werden alle Holger rauswählen".

"Survivor" 2019, Folge 9 heute am 11.11.19: Kandidaten bieten bei Auktion um Alltagsgegenstände

Pech für den Outlaw: Eine seiner wenigen Freundinnen ist bereits raus. In Folge 8 bei Vox musste Melanie gehen, die nach ihrem Ausscheiden zu Protokoll gab: "Ich bin immer pro Holger gewesen." Den Nachbericht zur letzten Folge lesen Sie hier: "Survivor" 2019, Folge 8: Drei Kandidaten gewinnen Ausflug auf Luxus-Insel. Ob Holger von seinem Luxus-Insel-Ausflug versöhnlich gestimmt wurde? In Folge 8 hatte er gemeinsam mit Olav und Melanie einen Ausflug zu einem vollausgestatteten Luxus-Eiland gewonnen - doch der harte Alltag hat den Survivor vermutlich schnell wieder.

Auch ansonsten gibt es ordentlich Spannung in Folge 9 von "Survivor" 2019: Es werden neue Allianzen geschmiedet, und bei einer Auktion gehen Alltagsgegenstände für Wucherpreise an die Bieter.

Heute Folge 9 von "Survivor" 2019: Holger gegen Marcel - entscheidet sich der Zoff heute?

Keineswegs sicher ist allerdings, ob Holger heute in Folge 9 von "Survivor" 2019 rausfliegt. Bereits letzte Woche wetteten viele auf sein Ausscheiden - am Ende blieb er. Auch Florian Weber wird als Moderator wieder mitfiebern. (dfl)

