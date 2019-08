vor 24 Min.

"Survivor": Die ersten neun Kandidaten im Überblick

"Survivor" beginnt demnächst auf Vox. Die ersten neun Kandidaten der Abenteuersendung stehen bereits fest. Wir geben Ihnen hier einen Überblick.

"Survivor" startet am 16.09.2019 nun auch in Deutschland. Das Format ist vor allem in den USA sehr beliebt, dort wurde die Abenteuersendung bereits 38 Mal ausgestrahlt. Bei "Survivor" werden insgesamt 18 Kandidaten auf eine einsame Insel geschickt, wo sie 39 Tage auf sich alleine gestellt überleben müssen. Doch nicht nur das: Die Kandidaten müssen sich auch regelmäßig in Wettkämpfen beweisen. Dem Gewinner winken 500.000 Euro. Vox hat nun die ersten neun Kandidaten veröffentlicht - wir stellen sie vor.

Die Kandidaten von "Survivor" im Überblick

Insgesamt 18 Kandidaten werden sich auf die Insel wagen. Hier sind die ersten neun:

Bärbel Bild: TVNOW / Richard Hübner

Bärbel (40), Assistant Professor aus Coventry (England)

Die 40-Jährige ist als Studiengangleiterin für Medienwissenschaften und Kommunikationswissenschaft an der Universität Coventry tätig und seit Jahren ein "Survivor"-Fan: "Ich habe alle Folgen der Staffeln aus den USA, Australien und Neuseeland gesehen! Ich habe ein tiefes Wissen rund um gutes Fernsehen und "Survivor", sagte sie gegenüber Vox. Ihr Tipp um zu gewinnen: Man müsse seine Emotionen im Griff behalten.

Abdallah Bild: TVNOW / Richard Hübner

Abdallah (30), Chirurg aus Berlin

Abdallah ist als Chirurg in Berlin-Kreuzberg tätig und hat seine Heimat Beirut bereits mit 18 verlassen um Medizin in Magdedburg zu studieren. Für ihn sei es schon immer ein Kindheitstraum gewesen bei "Survivor" teilzunehmen: "Ich gucke ‚Survivor‘ seit meinem neunten Lebensjahr und habe nie eine Folge verpasst", sagte er in einem Interview mit Vox. Er soll bereits Survival-Erfahrung in Brasilien, auf einer unbewohnten Insel der Malediven und dem australischen Outback gesammelt haben.

Sissy Bild: TVNOW / Richard Hübner

Sissy (21), Japanologie-Studentin aus Frankfurt am Main (Hessen)

Die 21-jährige Sissy ist bisher die jüngste Kandidatin bei "Survivor". Sie studiert Japanologie in Frankfurt am Main und betreibt einen eigenen Podcast. Unter ihrem Künstlernamen Serena Leigh hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht. Um "Survivor" zu gewinnen gab sie gegenüber Vox an, viermal pro Woche mit einem Personal Trainer zu trainieren. Mentale Stabilität sei ihr besonders wichtig.

Ingo Bild: TVNOW / Richard Hübner

Ingo (44), Oberarzt aus Marburg (Hessen)

"Ich habe meinen Körper und Geist schon oft – sportlich wie beruflich im OP – an Grenzen geführt, die nicht jeder so wegstecken würde", sagte Ingo vor seiner Teilnahme an "Survivor" selbstbewusst in einem Interview mit Vox. Der 44-Jährige ist Oberarzt der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Uniklinik Marburg und gleichzeitig auch kreativ tätig: Er verwaltet den YouTube-Kanal seiner Tochter.

Juliane Bild: TVNOW / Richard Hübner

Juliane (40), Performance- und Personality-Coach aus Frankfurt am Main (Hessen)

Die 40-Jährige arbeitet als Performance und Personality Coach in Frankfurt am Main. Die studierte Sportwissenschaftlerin und Psychologin liebt Sport und hat sich auf Ultratrailrunning spezialisiert. Ihre Devise: "Ich nutze meine Chancen und lebe mein Leben maximal!"

Jonah Bild: TVNOW / Richard Hübner

Jonah (23), Masterabsolvent BWL aus Neumünster

Auch Jonah nimmt bei "Survivor" teil. Der 23-Jährige hat einen Teil seiner Kindheit in Norddeutschland verbracht, lebt jetzt aber in China. "Dieses Experiment vereint verschiedene Herausforderungen wie das Überleben in der Natur, der sportliche Wettkampf und vor allem das soziale Schachspiel", sagte er gegenüber Vox.

Melanie Bild: TVNOW / Richard Hübner

Melanie (36), Erzieherin aus Bremen

Die 36-jährige Erzieherin aus Bremen hat acht Jahre lang Handball gespielt und zehn Jahre lang Hip-Hop getanzt. Nun geht sie gerne beim Speedminton an ihre Grenzen. Aus ihrer Teilnahme an "Survivor" erhoffe sie sich vor allem sich selbst in Extremsituationen besser kennenzulernen.

Holger Bild: TVNOW / Richard Hübner

Holger (60), Dachdeckermeister aus Wiesbaden (Hessen)

Holger ist mit seinen 60 Jahren derzeit der älteste Kandidat bei "Survivor". Er hat als Sportler schon einige Medaillen gewonnen: Als Armwrestler war er mehrfacher Deutscher Meister und holte 1993 in London bei der Europameisterschaft sogar den dritten Platz, wie Vox bekanntgab. Doch nicht nur das: "Ich bin schon fünf Wochen alleine mit einer Enduro durch Neuseeland gefahren und habe im Zelt übernachtet, war in mexikanischen Cenoten tauchen, Gleitschirmfliegen und habe einen Freifall aus 4.000 Höhenmetern gemacht", erzählte der 60-Jährige.

Christian Bild: TVNOW / Richard Hübner

Christian (39), Beamter aus Langenfeld (NRW)

Auch für den 39-jährigen Christian erfüllt sich mit seiner Teilnahme an "Survivor" ein Lebenstraum: "Seit Ewigkeiten bin ich Fan, ich liebe dieses Setting und will einfach mitmachen", sagte er motiviert gegenüber Vox. Der Familienvater aus Langenfeld hat allerdings nicht nur Sport im Kopf: Gaming, leckeres Essen und Urlaube seien ihm ebenfalls wichtig.

Vox zeigt "Survivor" ab dem 16.09.2019 immer montags um 20.15 Uhr. (AZ)

