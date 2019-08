vor 33 Min.

"Survivor": Start, Sendetermine, Live, Kandidaten, Insel

Ab September ist "Survivor" bei Vox zu sehen. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Sendeterminen und Kandidaten. Außerdem verraten wir, wo die Insel ist.

Bei "Survivor" handelt es sich um ein Erfolgskonzept aus den USA, das mittlerweile in 17 weiteren Ländern zu sehen ist. Nun kommt die Abenteuershow auch nach Deutschland und wird ab September bei Vox zu sehen sein. Die Survival Show läuft in den USA mittlerweile in der 38. Staffel und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit.

Die Kandidaten von "Survivor" müssen auf einer unbewohnten Insel ohne Hilfe ums Überleben kämpfen. Dazu gehört, eigenständig Feuer zu machen und sich einen geeigneten Schlafplatz zu suchen. Aber nicht nur Muskeln und Geschick sind in der Show gefragt: Wer gewinnen will, muss auch wissen, wie er sich in der Gruppe verhält. Denn nur wer bis zum Schluss nicht von den anderen Teilnehmern rausgewählt wird, hat am Ende die Chance auf das Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.

Hier erfahren Sie mehr zu Start, Sendeterminen, Kandidaten und der Insel.

Start von "Survivor": Ab wann ist die Show im TV zu sehen?

"Survivor" läuft ab dem 16. September bei Vox und ist außerdem bereits immer eine Woche vorher bei TVNOW abrufbar - allerdings nur wenn man bei TVNOW.de über einen kostenpflichtigen Premium-Account verfügt. Nach einem kostenfreien Testmonat fallen dafür monatlich 4,99 Euro an.

"Survivor" live: Sendetermine der Abenteuershow

Vox zeigt "Survivor" immer montags um 20.15 Uhr. Die Pilot-Folge dauert eine Stunde und 45 Minuten, über die Länge der weiteren Episoden ist bisher noch nichts bekannt.

Die "Survivor" Kandidaten: Wer traut sich auf die Insel?

Über die Kandidaten der Survival-Show hat Vox bisher noch nichts verraten. Wir werden Ihnen die Kandidaten vorstellen, sobald bekannt wird wer sich auf die unbewohnte Insel traut.

Wo ist die "Survivor"-Insel?

Insgesamt 39 Tage müssen die Kandidaten auf der einsamen Insel in der Südsee überleben. Wie die verlassene Insel heißt und wo genau in der Südsee sie liegt, haben Vox und TVNOW bisher noch nicht verraten. Der einzige Hinweis lautet: Die Insel liegt am anderen Ende der Welt. (AZ)

Themen Folgen