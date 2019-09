06:10 Uhr

"Survivor" auf Vox: Live im TV und Stream, Kandidaten, Sendetermine

"Survivor" startete am Montag auf Vox live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung, Start-Termin und Ablauf: hier.

"Survivor" auf Vox sehen: Hier gibt es alle Infos zu Start, Sendetermine, Kandidaten und Live-Übertragung im TV und Stream.

"Survivor" startete am Montag mit Folge 1 auf Vox. In der Sendung versuchen 18 Kandidaten auf einer einsamen Insel zurecht zu kommen und Challenges gegen Mitstreiter zu gewinnen. Wer sich am Ende durchsetzt, darf sich über ein Preisgeld von 500.000 Euro freuen.

Start von "Survivor": Wann ist die Show im TV zu sehen?

"Survivor" läuft ab dem 16. September bei Vox und ist außerdem bereits immer eine Woche vorher bei TVNOW abrufbar - allerdings nur wenn man bei TVNOW.de über einen kostenpflichtigen Premium-Account verfügt. Nach einem kostenfreien Testmonat fallen dafür monatlich 4,99 Euro an.

"Survivor" live: Die Sendetermine der Abenteuershow

Vox zeigt "Survivor" immer montags um 20.15 Uhr. Die Pilot-Folge dauert eine Stunde und 45 Minuten, über die Länge der weiteren Episoden ist bisher noch nichts bekannt.

"Survivor"-Kandidaten: Wer traut sich auf die Insel?

Die 18 Kandidaten oder "Spieler" der Survival-Show wurden von Vox bekannt gegeben:

Abdallah, 30

Bärbel, 40

Björn, 38

Christian, 39

Christin, 30

Dania, 28

Holger, 60

Ingo, 44

Jonah, 23

Juliane, 40

Karin, 49

Lara, 35

Melanie, 36

Marcel, 33

Olav, 50

Sissy, 21

Stefan, 34

Stephan, 33

Wo befindet sich die "Survivor"-Insel?

Insgesamt 39 Tage müssen die Kandidaten auf der einsamen Insel in der Südsee überleben. Wie die verlassene Insel heißt und wo genau in der Südsee sie liegt, haben Vox und TVNOW bisher noch nicht verraten. Der einzige Hinweis lautet: Die Insel liegt am anderen Ende der Welt. (AZ)

