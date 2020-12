14:55 Uhr

Sweet Home: Netflix-Start steht bevor, Handlung, Folgen, Cast, Trailer

Mit "Sweet Home" erscheint in wenigen Tagen eine weitere koreanische Serie auf Netflix. Lesen Sie hier alle Infos rund um Besetzung, Start, Handlung, Folgen und Trailer.

"Sweet Home" basiert auf einem gleichnamigen Webtoon von Kim Carnby and Hwang Young-chan und geht demnächst bei Netflix an den Start. Handlung, Folgen, Schauspieler Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zu der neuen Horror-Serie.

Sweet Home: Netflix-Start am 18.12.20 und Folgen

Die neue koreanische TV-Serie erscheint am 18. Dezember 2020 auf Netflix. Die Serie wird insgesamt 10 Folgen haben, die als Episode 1 bis 10 benannt sind. Zur Dauer der Folgen ist noch nichts bekannt.

Handlung von "Sweet Home" auf Netflix

Cha Hyun-soo hat sich von der Gesellschaft und seiner Familie abgeschottet und verbringt die meiste Zeit in seinem Zimmer. Nachdem seine gesamte Verwandschaft aber bei einem Autounfall stirbt, muss er umziehen. Eigentlich plante er, sich umzubringen, doch in dem neuen Haus kommt es immer wieder zu unglaublichen Vorfällen: Menschen werden zu Monstern und versuchen, die Menschheit auszulöschen. Er hat nur eine Wahl: Er muss mit einigen widerstrebenden Helden kämpfen, um die Welt zu retten, bevor es zu spät ist.

"Sweet Home": Vom Webtoon zur Netflix-Serie

Die neue Netflix-Serie basiert auf dem erfolgreichen Webtoon "Sweet Home". Dieser ist bereits abgeschlossen und hat insgesamt 14 Episoden. Wer sich für die Serie interessiert, kann die Zeit bis zum Netflix-Start mit dem Comic überbrücken.

Schauspieler im Cast von "Sweet Home": Darsteller im Überblick

Viele Namen der Schauspieler werden Ihnen wohl kein Begriff sein, außer Sie sind ein Fan von K-Drama und Co. Song Kang, Lee Jin-wook und Lee Si-young sind allerdings in Korea große Berühmtheiten. Vor allem der 26-jährige Song Kang, der die Hauptrolle in "Sweet Home" spielt, hat bereits eine große Fangemeinschaft: Auf Instagram hat er mehr als drei Millionen Abonennten. Hier finden Sie die Besetzung im Überblick:

Schauspieler Rolle Song Kang Cha Hyun-soo Lee Jin-wook Pyeon Sang-wook Lee Si-young Seo Yi-kyeong Lee Do-hyun Lee Eun-hyuk Kim Nam-hee Jeong Jae-heon Go Min-si Lee Eun-yoo Park Kyu-young Yoon Ji-soo Go Yoon-jung Park Yoo-ri Kim Kap-soo Ahn Gil-seop

Trailer zu "Sweet Home" auf Netflix

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen