vor 53 Min.

Sylvie Meis erhält eigene Dessous-Show Panorama

"Sylvies Dessous Models" - So soll die neue Show der ehemaligen "Let's Dance"-Moderatorin heißen. Nach ihrem Ausstieg bei RTL gab es etliche Gerüchte.

Sylvie Meis war sieben Jahre lang als Moderatorin von "Let's Dance" tätig, doch für die diesjährige Staffel wurde ihr Vertrag von RTL nicht verlängert. Lange hielten sich diesbezüglich Schlagzeilen in den Medien, viele Gerüchte wurden verbreitet, da der Grund für den Moderatorenwechsel nicht bekannt war. Nun gibt es aber Neuigkeiten: RTL widmet der 40-jährigen Niederländerin eine eigene Show. Bei "Sylvies Dessous Models" präsentiert die Moderatorin ihre eigene Dessous- und Wäschekollektion und sucht zu dem Zweck noch Models. "Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft sind in verschiedenen Challenges gefragt, um sich zu behaupten", kündigte der Sender an. Eine Art "Germany's Next Topmodel" mit mehr nackter Haut?

Sylvie Meis erhält eigene Show bei RTL

Auch Sylvie selbst verbreitet die Neuigkeiten auf etlichen sozialen Medien. "Dieses Jahr ist mein 10. Jahrestag bei RTL! Und ich feiere das mit meiner eigenen Show!!#SylviesDessousModels ist eine Sendung über mein Leben als Unternehmerin. Dabei steht im Mittelpunkt das richtige Mädchen zu finden, um an meiner Seite sylviedesigns als Model zu repräsentieren. Ich bin so froh, dass ich einer meiner größten Träume mit RTL erfüllen kann", schreibt die 40-Jährige auf Instagram.

Klarheit über die Gründe zum Abschied von RTL gab es nicht. In etlichen Medien wurde die Vermutung laut, Sylvies Vertrag wäre wegen ihres starken Akzentes nicht verlängert worden, RTL bestritt diese Vorwürfe allerdings. "Wir brauchen nicht wirklich sieben lange Jahre, um festzustellen, dass die Co-Moderatorin einer Show mit Wurzeln in Holland einen entsprechenden Akzent hat", sagte ein RTL-Sprecher. Der Sender wies darauf hin, dass mit den Juroren Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez weiterhin zwei Nicht-Muttersprachler bei "Let's Dance" arbeiten.

Nach dem unfreiwilligen Abschied von Let's Dance" machte Sylvie Meis gegenüber der Illustrierten Gala klar, sie wolle weiterhin im TV-Geschäft aktiv bleiben. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir in diesem Moment vor allem eines denke: "Watch me, jetzt erst recht!", sagte die Niederländerin. Damit sollte sie wohl Recht behalten. Ihre TV-Karriere geht weiter - und das bei RTL. (AZ, dpa)

