TV-Aus für die Goldene Kamera

Die Goldene Kamera als jährliche Preisgala im ZDF soll eingestellt werden. Weitergehen soll es dann offenbar auf Youtube.

Die Goldene Kamera: 2020 werde es die "vorerst letzte TV-Show" geben, teilte die Funke Mediengruppe mit. Die dann 55. Verleihung werde am 21. März live im Fernsehen übertragen. Thomas Gottschalk soll dann zum 14. Mal die Moderation übernehmen. Deutsche Schauspieler und internationale Hollywood-Stars werden einmal im Jahr auf einer Gala mit der goldenen Kamera-Trophäe für herausragende Leistungen ausgezeichnet.

Die Goldene Kamera wird seit 1994 im ZDF ausgestrahlt. Den Fernseh- und Filmpreis gibt es seit 1966. Gegründet wurde er von der Fernsehzeitschrift "Hörzu", die bis 2014 zum Springer-Verlag gehörte. Die Rechte gingen mit dem Verkauf der Zeitschrift "Hörzu" von Springer an Funke über.

Die Goldene Kamera: Youtube statt TV?

Die Sehgewohnheiten der Zuschauer hätten sich über die Jahrzehnte geändert, erklärte Jochen Beckmann, Geschäftsführer der Funke Zeitschriften ("Hörzu") laut Mitteilung zum Aus der TV-Gala. Und weiter: "Es ist an der Zeit, neue Optionen für die Marke Goldene Kamera auszuloten, an die wir weiter fest glauben. Mit dem Youtube Goldene Kamera Digital Award haben wir bereits ein Format, das auf die fortschreitende Digitalisierung in der Mediennutzung ausgerichtet ist."

Zum zweiten Mal werden die Youtube Digital Awards im Rahmen des Youtube Festivals im Kraftwerk Berlin vergeben. Die komplette Preisverleihung ist am 26. September 2019 auf Youtube im Livestream zu sehen. Seit der ersten Preisverleihung 1966 wurden bereits 752 Goldene Kameras verliehen.

Die Preisgala geriet zuletzt immer wieder in die Kritik. So gelang es 2017 den Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, einen Doppelgänger des amerikanischen Schauspielers Ryan Gosling auf die Gala zu schleusen, um den Preis für den besten internationalen Film "La La Land" entgegenzunehmen. Damit kritisierte das Moderatoren-Duo, dass die Jury die internationalen Sieger nur nach Verfügbarkeit der Schauspieler auswähle. (AZ/dpa)

