12:17 Uhr

TV-Ermittler Jan-Gregor Kremp wird Ehrenkommissar Panorama

Ein Mann kommt an: Jan-Gregor Kremp.

In der Serie "Der Alte" löst Jan-Gregor Kremp seit vielen Jahren Fälle bei der Münchner Mordkommission. Jetzt wird seine Arbeit mit einem Ehrentitel gewürdigt.

TV-Ermittler Jan-Gregor Kremp (55) soll zum Ehrenkommissar der bayerischen Polizei ernannt werden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer wollen den langjährigen Hauptdarsteller der ZDF-Krimireihe "Der Alte" entsprechend würdigen, wie das Innenministerium in München mitteilte.

Die Ernennung ist für Anfang Juli während der Dreharbeiten der Serie in den Bavaria Filmstudios in Grünwald bei München geplant. Als Hauptkommissar Richard Voss löst Kremp in der Serie seit 2012 Fälle bei der Münchner Mordkommission. (dpa)

Themen Folgen