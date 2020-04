09:18 Uhr

TV-Highlights an Ostern 2020: TV-Programm im Überblick

TV-Programm an Ostern 2020: Kinderfilme, Actionfilme und typische Osterfilme - an Ostern ist für jeden was dabei.

TV-Programm zu Ostern 2020: Welche Filme Sie auf keinen Fall verpassen dürfen, lesen Sie hier.

In der Osterzeit dürfen neben Ostereiern und Schokohasen natürlich die typischen Oster-Filme nicht fehlen. Auch dieses Jahr ist wieder einiges für Jung und Alt dabei. Von Kinderfilmen und Familienfilmen über Komödien und Actionfilme ist alles dabei. Wir haben für Sie die TV-Highlights der Osterfeiertage zusammengefasst.

Hier erfahren Sie alles zum Fernseh-Programm am Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag 2020. Mit weiterführenden Links können Sie sich die TV-Highlights der einzelnen Feiertage genauer ansehen.

Das TV-Programm am Karfreitag: Filme am 10. April

Am Karfreitag warteten neben Oster-Klassikern wie "Die zehn Gebote", auch Block-Bluster wie "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" auf die Fernsehzuschauer. Alles Weitere zu den Filmen am Karfreitag finden Sie hier: TV-Programm am Karfreitag 2020: Filme am 10.4.20

Ostersonntag: Alle TV-Highlights heute am 12. April

Am Ostersonntag warten einige Highlights auf die Zuschauer. Von Familienfilmen wie "Ein Hund namens Beethoven", wird auch den Action-Fans nicht langweilig. Auf diese warten Filme wie "Thor" und "John Wick". Alle TV-Highlights am Ostersonntag können Sie hier nachlesen: TV-Programm am Ostersonntag 2020: Filme am 12.4.20

Filme am Ostermontag: 13. April

Der Ostermontag ist ein Familientag - und so kommen vor allem Familien und Kinder voll auf ihre Kosten. Neben "Pettersson und Findus" am Morgen wartet "Fack ju Göhte" am Abend auf alle. Weitere Filme finden Sie hier: TV-Programm am Ostermontag 2020: Filme am 13.4.20

