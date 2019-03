vor 6 Min.

TV-Koch Lafer: Ich mache nur noch, woran ich Spaß habe

Anfang des Jahres hat der Starkoch sein Sternerestaurant geschlossen. Warum er sich dazu entschloss und was ihn gerade umtreibt.

Von Kerstin Steinert

Herr Lafer, im TV sind Sie nicht mehr so oft zu sehen. Haben Sie vor, Ihre Karriere als Fernsehkoch an den Nagel zu hängen?

Johann Lafer: Nein, natürlich nicht. Ich bin noch genau so viel im Fernsehen zu sehen wie früher. Nur durch die Tatsache, dass es „Lafer! Lichter! Lecker!“ nicht mehr gibt und ich dadurch nicht mehr jeden Samstag zu sehen bin, entsteht vielleicht dieser Eindruck. Aber alle anderen Sendungen, die ich mache, sind gleich geblieben. Ans Aufhören denke ich noch nicht.

Wird es einen Ersatz für „Lafer! Lichter! Lecker!“ geben?

Lafer: Zurzeit machen wir gerade einen Testversuch für MagentaTV. Das ist eine Kombination aus Telekom und Google. Dort gibt es eine Plattform, die heißt „La Kitchen – Lafer and Friends“. Das ist eine perfekte und gleichzeitig unterhaltsame Lernplattform fürs Kochen. Verschiedenste Köche unterschiedlichster Altersstufen zeigen dort, wie man etwas Bestimmtes kocht. Mein Ziel für die Zukunft ist es, meine langjährigen Erfahrungen, die ich sammeln durfte, und Menschen, die ich kennenlernen durfte, zusammenzubringen und so eine Art Nachschlagewerk zu gestalten. Auf dieser digitalen Plattform kann man sich kurze Filme anschauen, mitkochen und Rezepte runterladen.

Das passt zu Ihrer Idee, sich wieder Ihren kulinarischen Wurzeln zuzuwenden. Deshalb haben Sie auch Ihr Sternerestaurant Le Val d’Or im rheinland-pfälzischen Stromberg geschlossen und mit einem neuen Konzept im März neu eröffnet. Woher dieser Wunsch nach einem Neuanfang?

Lafer: Wenn man so wie ich schon seit 1983, beziehungsweise seit 1988 dann in Deutschland, ein Ein- oder Zwei-Sterne-Restaurant betreibt, stellt man sich selbst irgendwann auf den Prüfstand. Das hat aber nichts mit dem Stern zu tun. Nach einem langen Berufsleben kommt einem der Gedanke: Was will ich jetzt noch machen? Was will ich noch umsetzen? Wo will ich hinkommen? Ich habe mir gesagt: Johann, du bist ein absoluter Freak für gute Lebensmittel und für das Thema Produkte und Qualität. Ich möchte mich jetzt nicht mehr an dem Hochleistungssport der Grande Cuisine beteiligen.

Warum das?

Lafer: Ich stelle für mich das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis infrage. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es schwieriger ist, sich aus der Vielzahl der Restaurants mit dieser Auszeichnung abzusetzen.

Stimmt es, dass Sie 80 Euro in den Gast investierten, bevor dieser etwas zu Essen auf den Teller bekam?

Lafer: Das hat was mit der ganzen Logistik der Ware, des Personals, der Dekoration und der Umschlagshäufigkeit zu tun. Sie müssen davon ausgehen, dass die Verweildauer im Restaurant drei bis vier Stunden ist.

War das Val d’Or ein Verlustgeschäft?

Lafer: Um so eine Perfektion zu erbringen, brauchen Sie eine Vielzahl von Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass 25 bis 30 Gäste zufriedenstellend versorgt werden. Und das eben auf einem Niveau, das man von einem Sternerestaurant erwartet. Das kostet Geld.

Und Sie wollen ja jetzt nachhaltiger arbeiten.

Lafer: Ich möchte nur noch das machen, woran ich selbst Spaß habe und wohinter ich zu 100 Prozent stehe. Ich möchte mich nicht mehr irgendwelchen Moden oder Ernährungstrends unterwerfen.

Sie setzen sich auch für gesundes Schulessen ein. Was kann eine Schulkantine besser machen?

Lafer: Das ist ein sehr komplexes Thema. Man muss wissen, dass der Geschmack nicht angeboren ist, sondern anerzogen wird. Wenn die kindlichen Geschmacksnerven nur eingeschränkt ausgebildet werden, hat man später ein Problem. Das passiert zum Beispiel, wenn man immer das Gleiche isst. Im Erwachsenenalter hat man dann später die Schwierigkeit beurteilen zu können, was gut ist.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Lafer: Wenn ich nie eine gute Tomatensoße gegessen habe, kann ich auch nicht einschätzen, was eine gute Tomatensoße ist. Kindergärten und Schulen sind die besten Plätze, wo man das trainieren kann. Aber man muss auch bereit sein, etwas mehr Geld auszugeben. Was ich sehr schlimm finde, ist, dass wir so viele benachteiligte Kinder haben. Deshalb will ich auch unbedingt, dass wir kostenfreies Schulessen für alle anbieten.

Currywurst ist noch immer das beliebteste Mittagessen in deutschen Kantinen. Müssen wir darauf jetzt verzichten?

Lafer: Nein! Currywurst ist nicht gleich Currywurst. Beim jüngsten Ball des Sports in Wiesbaden, wo die Menschen 1200 Euro Eintritt zahlen, ist um Mitternacht als Highlight die Currywurst serviert worden. Aber auch da gibt es Unterschiede.

Welche Unterschiede meinen Sie?

Lafer: Wir zum Beispiel machen eine Currywurst ausschließlich aus Kalbfleisch. Da ist kein Schweinefleisch daruntergemischt. Im Fleischgemisch ist schon Curry enthalten. Dazu gibt es frische Pommes frites und eine selbst gemachte Currysoße. Ohne Dickungsmittel oder Farbstoffe beeinflusst. Ich sag’ immer: Es geht um diesen puristischen Geschmack – dieser wahre Geschmack.

Sie sind Österreicher – was ist denn Ihr liebstes deutsches Gericht?

Lafer: Zurzeit finde ich Kalbsbäckchen oder Ochsenbäckchen extrem spannend. Kombiniert mit einer schönen Rotweinsoße, etwas gebratenem Speck, Püree und Wirsinggemüse. Das finde ich so richtig klasse. Auch jetzt um die Jahreszeit, wo es noch nicht so warm ist.

Wer kocht eigentlich bei Ihnen zu Hause? Sie oder Ihre Frau Silvia?

Lafer: Meine Frau. Das ist aufgrund meiner Beschäftigung tagsüber. Abends will ich nicht unbedingt kochen. Ich bin da nicht so der Koch, der sich dann privat noch hinstellt.

Und wer kann besser kochen?

Lafer: Ich glaube, meine Frau, weil sie weiß, was die Kinder gerne wollen.

Zur Person: Johann Lafer, 61, wurde in Sankt Stefan im Rosental in Österreich geboren. Er ist mit der Hotelfachfrau Silvia Buchholz-Lafer verheiratet und hat zwei Kinder.

