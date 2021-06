Kein Tatort heute (27.06.) im Ersten: ARD zeigt Fußball-EM

Kein Tatort heute im Ersten, stattdessen läuft in der ARD die Fußball-EM. Wie es in der Tatort-Sommerpause weitergeht.

Kein Tatort heute für Krimi-Fans: Der Berliner Fall mit dem Titel "Die dritte Haut" am 06. Juni war der letzte Fall der Saison. Der Krimi, der den Mietwahnsinn in der Hauptstadt thematisierte, holte die beste Quote am Sonntagabend. Im Schnitt 8,04 Millionen schalteten den Berlin-Tatort ein, das entsprach 25,2 Prozent Marktanteil.

Kein Tatort heute: Fußball-EM statt Krimi am Sonntagabend

Mit dem Berliner Fall hat sich der Tatort in die Sommerpause verabschiedet. Vom 6. Juni bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle bzw. Erstausstrahlungen verzichten. Am Sonntag, 20. Juni, folgte nochmal ein neuer Krimi, wenn auch kein Tatort. Im " Polizeiruf 110" mit dem Titel "Frau Schrödingers Katze" ermittelte Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in München.

Ganz aus dem Programm ist der Sonntagabend-Krimi in der Sommerpause allerdings nicht: Bis Ende August sind im Ersten laut Programmplan immer mal wieder Tatort-Wiederholungen geplant. Heute Abend allerdings rückt erneut die Fußball-EM ins Programm, das Erste zeigt die Achtelfinal-Begegnung zwischen Belgien und Portugal (Anpfiff 21 Uhr). Ab dem 11. Juli laufen dann wieder Tatort-Wiederholungen.

Sendetermine: So geht es in der Tatort-Sommerpause weiter

11. Juli: " Tatort : Spieglein, Spieglein" (Wdh., Münster )



: Spieglein, Spieglein" (Wdh., ) 18. Juli.: " Tatort : Allmächtig" (Wdh. München )

: Allmächtig" (Wdh. ) 25. Juli: " Tatort : Kaputt" (Wdh., Köln )

: Kaputt" (Wdh., ) 01. August: " Tatort : Damian" (Wdh., Schwarzwald )

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Gordon Muehle, rbb

Erstausstrahlungen: Neue Tatort-Fälle erst wieder Ende August

Insgesamt war das Tatort-Jahr 2021 bislang durchaus ereignisreich: Im Neujahrskrimi starb Christian Ulmens Figur Lessing - es blieb unklar, ob und wie es in Weimar nun weitergeht. Bei den Einschaltquoten stach einmal mehr der Münster-Tatort heraus, der am 2. Mai mit "Rhythm & Love" allein im Ersten 14,22 Millionen anlockte und den besten Krimiwert seit vier Jahren holte.

Drehstart: «Der stille Gast», gespielt von Lars Eidinger, links Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg). Foto: Thorsten Jander, NDR/ARD Degeto/dpa

Pfingstmontag startete das auf unkonventionell getrimmte neue Bremer "Tatort"-Team, unter anderem mit Jasna Fritzi Bauer als "Minnie Maus" und "Frischling", wie ihre Kollegin Selb sie im Krimi bezeichnete.

Was Tatort-Fans in der zweiten Jahreshälfte erwartet, erfahren Sie hier.