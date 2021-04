TV-Programm am Karsamstag 2021: Tipps für Filme und Shows am 3.4.21 - die Highlights

vor 33 Min.

Von David Reitschuster

Tipps von Karfreitag bis Ostermontag : TV-Programm an Ostern 2021: Tipps für Filme und Shows im Fernsehen. TV-Programm am Karsamstag 2021: Am 03.04.2021, dem Karsamstag, laufen im TV wieder einige Film-Klassiker und verschieden Shows, darunter auch ein Live-Finale. In diesem Artikel haben wir Ihnen ausgesuchte Programmhighlights am Morgen und Vormittag, am Mittag und Nachmittag sowie am Abend und in der Nacht zusammengestellt, damit Sie wissen, bei welchen Sendern sich das Einschalten lohnt. TV-Programm am Karsamstag 2021: Morgen und Vormittag Könige der Wellen (8.50 Uhr, RTL 2): Unterhaltsamer Animationsfilm über den surfenden Pinguin Cody, der schon so lange er denken kann, seinem Idol, der Pinguin-Surfer-Legende Big Z nacheifert. Bei einem Wettkampf scheitert das junge Talent und ist auf die Hilfe einer Rettungsschwimmerin angewiesen, die ihm später ihren Onkel, den totgeglaubten Big Z vorstellt. Des Kaisers neue Kleider (8.55 Uhr, Das Erste): Kaiser Friedhelm, der Fesche, hat bald Geburtstag und nichts anzuziehen. Dabei gibt er Unmengen an Geld für seine Garderobe aus, wohingegen sein Volk nichts zu essen hat. Der junge Ganove Jakob gibt vor, Weber zu sein und verspricht dem Monarchen das feinste Gewand aller Zeiten zu fertigen, so fein gewoben, dass es für dumme Menschen unsichtbar bleibt. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (10.30 Uhr, RTL 2): Amy und Nick, die beiden Kinder des Erfinders Wayne Szalinski, und deren zwei Freunde werden von dessen Verkleinerungsmaschine geschrumpft. Im Miniatur-Format irren die vier Kinder durch den Garten und erleben dabei das größte Abenteuer ihres Lebens. Filme und Shows am Karsamstag 2021: Mittag und Nachmittag Mensch, Mama! (13.30 Uhr, Das Erste): Die Bremers sind eine ganz normale Familie. Mutter Anja regelt den Haushalt, die beiden Kinder besuchen die Schule und Vater Ulli sitzt nach Arbeitsschluss meist vor dem Fernseher. Das behagt der Kindergärtnerin gar nicht, denn sie hat noch Pläne. Als die Familie eine Million im Lotto gewinnt, befürchtet sie, dass ihr Mann aufgrund des großen Reichtums den Hintern gar nicht mehr hochbekommt. Um ihn zu motivieren, denkt sich Anja einen Plan aus und sorgt damit für viel Wirbel. Inga Lindström: Mein falscher Verlobter (13.40 Uhr, ZDF): Nina muss ihrem strengen Papa die Pleite der eigenen Kunstgalerie gestehen und ihn um Geld bitten. Ihr bester Freund, der schwule Friseur Lasse, rät ihr, am Geburtstag des Vaters reinen Tisch zu machen. Um diesen zu besänftigen, gibt sich Lasse sogar als ihr Verlobter aus. Doch als Nina dem Hobbybauern Jonas näherkommt, fliegt alles auf. Die drei Königskinder (16.25 Uhr, RBB): Die böse Königin will ihre drei Enkel Lotte, Fritz und Theo töten lassen. Ihr Diener setzt sie jedoch jeweils kurz nach der Geburt an einem Fluss aus, wo alle drei schließlich von ihren liebevollen Pflegeeltern gerettet werden und bei diesen eine schöne Kindheit verbringen. Jahre später erfahren sie schließlich von ihrer besonderen Herkunft. Tipps fürs Fernsehprogramm am Karsamstag 2021: Abend und Nacht Quiz ohne Grenzen (20.15 Uhr, Das Erste): In der neuen Quiz-Show treten prominente Kandidaten für ihre Heimatländer auf oder für Länder, zu denen sie eine besondere Beziehung pflegen. Mit dabei sind unter anderem Sylvie Meis für die Niederlande, Álvaro Soler für Spanien und Sky du Mont für Großbritannien. Jörg Pilawa moderiert die Show. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere (20.15 Uhr, RTLZwei): Im letzten Teil der Trilogie zieht der bösartige Drache Smaug los, um die Stadt Esgaroth zu vernichten. Die Bewohner bitten Zwergenkönig Thorin um Hilfe, dieser verweigert jedoch jede Art von Unterstützung, denn er ist der Drachenkrankheit - einer wahnhaften Gier nach Macht und Reichtum - verfallen. Durch seine Sturheit kommt es schließlich zum Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. A World Beyond (20.15 Uhr, Vox): Frank Walter, einst ein begnadeter Wissenschaftler, dessen Elan jedoch längst verblasst ist, erhält eines Tages Besuch von der jungen Casey Newton. Mit ihr wird seine Neugier wieder entfacht. Gemeinsam wollen sie die Geheimnisse aufdecken, die die Parallelwelt Tomorrowland, welche ein besser Zukunft verspricht, umgeben. Deutschland sucht den Superstar - Das große Finale (20.15 Uhr, RTL): In der live aus der Turbinenhalle in Duisburg gesendeten Final-Show wird der neue RTL-Superstar gekürt. Zur Auswahl stehen vier verbliebenen Kandidaten. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit einem Musik-Label. Durch den Abend führt Moderator Oliver Geissen. Mehr zu DSDS lesen Sie hier: DSDS 2021: Sendetermine, Sendezeit, Infos. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

