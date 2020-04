15:49 Uhr

TV-Programm am Ostermontag 2020: Filme am 13.4.20

Alles zum TV-Programm am Ostermontag 2020 finden Sie hier: Filme im Fernsehen am 13.4.20

Das Fernsehprogramm am Ostermontag 2020 hat einiges zu bieten. Vor allem Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Hier erhalten Sie einige Empfehlungen rund ums Fernsehen am Ostermontag.

Sie wollen wissen was am Ostermontag im TV läuft? Wir stellen Ihnen das TV-Programm für Ostern 2020 vor. Hierbei konzentrieren wir uns natürlich auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film sich das Einschalten am 13.4.20 lohnt. Am Ostermontag sind vor allem viele Filme für Kinder dabei.

TV-Programm am Vormittag: Ostermontag, 13. April 2020

Pettersson und Findus - Findus zieht um (ZDF, 7.30 Uhr): Findus muss ausziehen, um das Haus von Pettersson nicht noch weiter zu verwüsten. Da beide jedoch nicht gerne alleine sind, ist dies nicht von langer Dauer.

RIO (Sat.1, 8.15): Der in Gefangenschaft aufgezogene Papagei Blu und das Ara-Weibchen Jewel werden von Schmugglern gefangen genommen, müssen sich befreien und sich dann gemeinsam durch Rio de Janeiro schlagen.

Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach (ZDF, 10.30 Uhr): Mika und ihr Pferd Ostwind müssen das Gestüt Kaltenbach vor dem Ruin retten. Die einzige Chance dafür ist, das anstehende Tunier zu gewinnen.

Programm am Ostermontag: TV-Tipps am Mittag

Winnetou III (Das Erste, 11.10 Uhr): Im Western-Klassiker begeben sich Häuptling Winnetou und Old Shatterhand auf die Jagd nach Schurken.

Captain America: The First Avenger (ProSieben, 13.10 Uhr): Steve Rogers will im Zweiten Weltkrieg für sein Land kämpfen und meldet sich daher freiwillig für ein Geheimexperiment der Regierung.

Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft (RTL, 13.40 Uhr): Felix schrumpft versehentlich die allseits verhasste Schuldirektorin Dr. Schmitt-Gössenwein. Wie kann er das wieder rückgängig machen?

Fernsehprogramm am 13. April 20: Filme am Nachmittag

Jumanji: Willkommen im Dschungel (RTL, 16.50 Uhr): In dieser Abenteuer-Komödie muss sich eine Gruppe Freunde durch ein altes Computerspiel schlagen.

Fack ju Göhte 3 (SAT.1, 17.20 Uhr): Im dritten Teil der Reihe versucht Zeki Müller, gespielt von Elyas M´Barek, seine wenig motivierten Schüler durch das Abitur zu bringen.

Pirates of the Caribean: Salazars Rache (ProSieben, 17.55 Uhr): Captain Salazar macht sich mit seinem Gefolge auf die Jagd nach Piraten und hat es dabei besonders auf seinen alten Erzfeind Captain Jack Sparrow abgesehen.

Zahnfee auf Bewährung (Vox, 18.25 Uhr): Derek Thompson hat die besten Zeiten seiner Profi-Eishockey-Karriere hinter sich. Im Film muss er zwei Wochen lang als Zahnfee durchhalten.

Ostermontag: TV-Tipps zur Prime-Time und am Abend

Tatort: Das fleißige Lieschen (Das Erste, 20.15 Uhr): Der Fall der Saarbrücker Kommissare Adam Schürk und Leo Hölzer hat es in sich. Gemeinsam müssen sie den Mordfall an einem Mann lösen, der ein Familienunternehmen übernehmen sollte.

Kingsman: The Secret Service (ProSieben, 20.15 Uhr): Die regierungsunabhängige Organisation 'Kingsman' bildet junge Männer zu Gentleman-Spionen aus, um England vor Gefahren zu schützen.

Das Pubertier - Der Film (Sat.1, 20.15 Uhr): Der Schriftsteller Hannes Wenger erlebt mit, wie seine Tochter Carla - gerade noch ein niedliches kleines Mädchen - mit 14 Jahren in die Pubertät kommt.

Der Zoowärter (Vox, 20.15 Uhr): Griffin Kayes ist Zoowärter und Single. Die Tiere des Zoos möchten ihm helfen, eine Freundin zu finden.

(AZ)

