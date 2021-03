18:52 Uhr

TV-Programm am Ostermontag 2021: Tipps für Filme und Shows am 5.4.21

TV-Programm am Ostermontag 2021: Tipps für Filme und Shows am 5.4.21. Unser Bild zeigt Audrey Hepburn in dem Film "Frühstück bei Tiffany" (ZDF, 14.05 Uhr).

TV-Programm am Ostermontag 2021: Was läuft am 5.4.21 im Fernsehen? Hier bekommen Sie Tipps, welche TV-Highlights am Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht besonders sehenswert sind.

Von Claus Holscher

Das TV-Programm am Ostermontag 2021 bietet Ihnen echte Hingucker. Am 5.4.21 laufen im TV wieder diverse Film-Klassiker und verschiedene Shows.

Wir haben Ihnen hier einige Programmhighlights am Morgen und Vormittag, am Mittag und Nachmittag sowie am Abend und in der Nacht zusammengestellt. Sie können damit entscheiden, welcher Sender das Einschalten lohnt.

TV-Programm am Ostermontag 2021: Morgen und Vormittag

Alvin und die Chipmunks (6.10 Uhr, Sat.1). In der US-Animationskomödie von 2007 will der erfolglose Musikproduzent Dave singende Streifenhörnchen ganz groß rausbringen.

Manhattan Love Story (8.20 Uhr, RTL): Der Politiker Chris Marshall hält das Ziimmermädchen Marisa für einen reichen Hotelgast und verliebt sich über beide Ohren in sie. Liebeskomödie mit den Weltstars Jennifer Lopez und Ralph Fiennes.

Das letzte Einhorn (10 Uhr, RTL 2): In diesem Zeichentrickfilm von 1982 ( USA/GB/J/D/F) sucht das letzte Einhorn nach seinen verschwundenen Artgenosssen.

Filme und Shows am Ostermontag 2021: Mittag und Nachmittag

Frühstück bei Tiffany (14.05 Uhr, WDR): Filmklassiker mit Audrey Hepburn. Der erfolglose Autor Paul Varjak lernt das unkonventionelle Partygirl Holly kennen und lieben. Die bildhübsche Provinzschönheit flirtet allerdings gleichzeitig mit einer ganzen Reihe wohlbetuchter Gentlemen...

Die Glücksritter (15.45 Uhr, Kabel 1): Wegen einer läppischen Wette zwischen zwei ebenso reichen wie fiesen Bankern müssen der kleine Ganove Billy (Eddie Murphy) und Topmanager Louis (Dan Akroyd) gegen ihren Willen die Rollen tauschen. Mit von der Partie sind die Stars Jamie Lee Curtis und Denholm Elliott.

Loriots Ödipussi (16.10 Uhr, Das Erste): Der erste von zwei abendfüllenden Spielfilmen des Humor-Genies Vicco von Bülow. Der 56-jährige Innenaussstatter Paul Winkelmann (Loriot) verliebt sich in die spröde Psychotherapeutin Margarethe (Evelyn Hamann). Pauls eifersüchtige Mutter (Katharina Brauen) läuft zu giftiger Höchstform auf.

Tipps fürs Fernsehprogramm am Ostermontag 2021: Abend und Nacht

Wer wird Millionär? Das große Zocker Spezial (20.15 Uhr, RTL): Eine der mittlerweile zahlreichen Varianten des Originals, und eine der spannendsten: Die Zocker-Version für besonders Mutige. Es gibt bis zu zwei Millionen Euro zu gewinnen, aber dafür sollten die Kandidaten im unteren Bereich tunlichst auf ihre Joker verzichten - ziehen sie auch nur einen, sind alle weg. Günther Jauch wird die Quizteilnehmer bestimmt wie immer ein wenig zu verunsichern suchen.

Der Hexer (20.15 Uhr, ZDFNeo ): Ein echter Edgar-Wallace-Klassiker, wie immer made in Germany. In der Unterwelt Londons kommt Unruhe auf, als der steckbrieflich gesuchte "Hexer" nach dem Mord an seiner Schwester einen Rachefeldzug startet. Heinz Drache und "Blacky" Fuchsberger sind als Darsteller natürlich gesetzt. Im Anschluss bringt der Sender drei weitere Wallace-Krimis.

Topkapi (21.55 Uhr, 3Sat): Eine turbulente Gaunerkomödie von 1964 - eine charmante Dame und ihr Lover wollen aus dem Topkapi-Museum in Istanbul einen wertvollen Dolch stehlen. Doch ihre Komplizen stehen immer wieder kurz davor, die ganze Aktion zu vermasseln. Starbesetzter Filmklassiker - Peter Ustinov bekam einen Oscar als bester Nebendarsteller.

