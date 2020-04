10:30 Uhr

TV-Programm am Ostersonntag 2020: Filme im Fernsehen am 12.4.20

Am Ostersonntag, 12. April 2020, kommen viele Filme, darunter auch "Harry Potter und der Feuerkelch". Das TV-Programm zu Ostern im Überblick.

Ostersonntag 2020: Zum TV-Programm zählen an Ostern Filme für die ganze Familie, aber natürlich auch Hollywood-Blockbuster. Unsere Fernseh-Tipps für den 1.4.20.

Am Ostersonntag 2020, 1. April 2020, werden die Fernsehzuschauer mal wieder so richtig verwöhnt. " Harry Potter und der Feuerkelch", "Thor", "John Wick" - wofür soll man sich entscheiden? Und welcher Sender - ARD, ZDF, RTL, ProSieben? Wir helfen Ihnen und geben Ihnen hier eine Übersicht zum TV-Programm an Ostern.

Filme und Programm am Ostersonntag: TV-Tipps zu Ostern

Hier bekommen Sie einen Überblick über das TV-Programm am Ostersonntag - natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film bzw. welcher Sendung sich das Einschalten am 12.4.2020 lohnt.

Programm am Vormittag: TV-Tipps für den Ostersonntag, 12. April 2020

Der 1. Ritter (5.40 Uhr, RTL2): Lady Guinevere reist nach Camelot, um den väterlichen König Artus zu heiraten. Der Ritter Lancelot rettet und geleitet sie zu ihrem Bräutigam obwohl er sich selbst in sie verliebt hat.

Die Abenteuer von Tim und Struppi (6.05 Uhr, Sat.1): Auf dem Flohmarkt ersteht Reporter Tim das Modell eines Seglers aus dem 17. Jahrhundert. Die "Einhorn" muss ein Geheimnis bergen, denn unversehens werden Tim, sein Terrier Struppi und Captain Haddock um die halbe Welt bis in den Orient gehetzt.

High School Musical 3: Senior Year (8.15 Uhr, ProSieben): Gabriella und Troy bereiten sich auf den Abschluss vor – und eine Fernbeziehung. Auf der Schulbühne werden sie noch mal die Stars sein – Zicke Sharpay intrigiert bereits wieder nach besten Kräften.

Tod auf dem Nil (10.05, ZDFneo): Meisterdetektiv Hercule Poirot ermittelt wieder. Auf einem Nildampfer gab es einen Mord, doch wer war der Täter? Eine Spurensuche unter den erlesenen Gästen.

TV-Programm am Mittag: Filme am Ostersonntag, 12.4.20

Wedding Planer - Verliebt, verlobt, verplant (11.05 Uhr, RTL): Jennifer Lopez als durchgeplante Hochzeitsplanerin in der Liebesfalle. Ein klassische Romanze.

Buster Keaton - Der General (11.15 Uhr, 3Sat): Er ist einer der ganz großen unter den Stummfilm-Schauspielern: Buster Keaton. Auch in diesem Film beweist er sein Können.

Der Sternenwanderer (12.10 Uhr, Sat.1): Im Fantasyfilm gibt es Hexen, Luftpiraten und hinterlistige Adelige - und einen wahrhaftigen Stern, der vom Himmel gefallen ist.

Winnetou 2 (12.55 Uhr, ARD): Der zweite Teil der berühmten Karl-May-Saga um den Indianerhäuptling Winnetou entführt einen wieder in den Wilden Westen.

Fernsehprogramm zu Ostern - Nachmittag des 12.4.20: Filme am Ostersonntag

Harry Potter und der Feuerkelch (14.30 Uhr, Sat.1): Im vierten Abenteuer muss Harry Potter an einem magischen Turnier teilnehmen, gleichzeitig steht Lord Voldemort kurz vor seiner Rückkehr. Anschließend folgt Teil fünf.

Thor (15.40 Uhr, ProSieben): Der arrogante Thor erzürnt seinen Göttervater Odin, der ihm seine Kraft raubt, seinen Hammer versteckt und seinen Sohn auf die Erde schickt, um Demut zu lernen.

Edgar Wallace: Der grüne Bogenschütze (15.50 Uhr, ZDFneo): Nahe London mordert ein mysteriöser Killer auf einem Herrensitz. Gedreht wurde aber nicht in der Nähe Londons, sondern im Ahrensburger Schloss bei Hamburg.

Ein Hund namens Beethoven (16.10 Uhr, 3Sat): Ein Bernhardiner namens Beethoven terrorisiert seine neue Familie. Während die Kinder das spaßig finden, ist der Vater dem Nervenzusammenbruch nahe.

TV-Programm: Tipps für den Abend am Ostersonntag, 12. April 2020

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (20.15 Uhr, Tele5): Herrlicher Klamauk - An Bord einer Linienmaschine fallen nach und nach das Flugteam aus, weil sie eine verdorbene Speise gegessen haben. Ein Ersatz-Pilot muss her.

Barry Lyndon (20.15 Uhr, Arte): Das epische Drama von Stanley Kubrick ist ein wahres Meisterwerk. Der Ganove Barry Lyndon arbeitet sich in die höchsten Adelskreise empor - um daraufhin tief zu fallen.

Jumanji: Willkommen im Dschungel (20.15 Uhr, RTL): Die Fortsetzung des Fantasyfilms führt seine Titelhelden erstmals in das Spiel, statt den Dschungel in die Wirklichkeit zu holen.

Deadpool 2 (20.15 Uhr, ProSieben): Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück. Nach dem Tod seiner Freundin sinnt dieser auf Rache.

In der Nacht: Noch zwei Fernseh-Tipps für den Ostersonntag

John Wick (22.35 Uhr, ProSieben): Und auch dieser Actionheld sinnt auf Rache. Nachdem russische Gangster sein Auto klauen und seinen Hund töten, läuft John Wick Amok.

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (23.30 Uhr, ZDFneo): Bridget versucht abzuspecken - gleichzeitig verliebt sie sich in zwei Männer, die verschiedener nicht sein können. Es folgt ein Gefühlschaos.

Na, ist beim TV-Programm am Ostersonntag etwas für Sie dabei? Für alle, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für Sonntag, 12. April 2020. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen. (AZ)

