vor 50 Min.

TV-Programm am Ostersonntag 2021: Tipps für Filme und Shows am 4.4.21

"Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" läuft am Ostersonntag zur Primetime im TV. Mehr Tipps zu Filmen und Shows an Ostern - hier.

Ostersonntag im TV: Welche Highlights laufen an Ostern im Fernsehen? Wir verraten Ihnen, welches Programm Sie am Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht am Ostersonntag erwartet.

Von Tanja Schauer

Am Ostersonntag ist im TV so einiges geboten. Wir haben Ihnen hier die Highlights am Morgen und Vormittag, Mittag und Nachmittag sowie am Abend und Nacht zusammengefasst und zeigen Ihnen, bei welchen Programmen sich das Einschalten am ersten Sonntag im April lohnt.

TV-Programm am Ostersonntag 2021: Morgen und Vormittag

Wickie auf großer Fahrt (09.35 Uhr - 11.20 Uhr, Sat.1): Der eher ängstliche Wicki hält von typischen Wickinger-Gewohnheiten wie Plündern und Brandschatzen nicht viel. Als sein Vater Halvar jedoch vom Schrecklichen Sven entführt wird, hat er keine Wahl: Er selbst wird der Anführer der Männer seines Vaters. Gemeinsam machen sie sich auf, diesen zu retten und stoßen dabei auf einige Hindernisse.

Die rechte und die linke Hand des Teufels (09.55 Uhr - 12.10 Uhr, Kabel eins): Der "Müde Joe", der jegliche Arbeit meidet, dafür allerdings ein begnadeter Kartenspieler und Revolveheld ist, trifft eines Tages auf seinen kleinen Bruder Bambino, der sich in einer Kleinstadt als Sheriff ausgibt. Als Joe schließlich erfährt, dass unweit der Kleinstadt Mormonen vom Major terrorisiert und vertrieben werden, beschließt er, ihnen zu helfen.

Plan B für die Liebe (10.15 Uhr- 12.05 Uhr, RTL): Zoe hat nach zahlreichen Enttäuschungen endgültig mit dem Thema Männer abgeschlossen. Trotzdem wünscht sie sich unbedingt ein Kind. Als sie mittels künstlicher Befruchtung endlich schwanger ist, trifft sie auf den TV-Schönling Stan, der ihr Leben fortan auf den Kopf stellt.

Filme und Sendungen am Ostersonntag 2021: Mittag und Nachmittag

Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant (12.05 Uhr - 13.55 Uhr, RTL): Geschäftsfrau Mary Fiore ist als Hochzeitsplanerin tätig und besonders gut in ihrem Job. Das Engagement, das sie den Feierlichkeiten anderer verliebter Paare entgegen bringt, lässt sie ihr eigenes Liebesglück glatt vergessen. Dies ändert sich allerdings schlagartig, als sie den charmanten Kinderarzt Steve trifft.

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (13.05 Uhr - 14.45 Uhr, Sat.1): In der Fortsetzung der animierten Komödie muss sich Shrek mit seinem Schwiegervater auseinandersetzten - denn König Harold gibt sich mit dem Oger nicht als Gatte seines Töchterchens Fiona zufireden. Deshalb setzt er kurzerhand einen Attentäter auf ihn an: Den gestiefelten Kater.

Vier Fäuste für ein Halleluja (12.10 Uhr - 14.30 Uhr, Kabel eins): In der Fortsetzung von "Die rechte und die linke Hand des Teufels" versprechen die Brüder ihrem Vater am Sterbebett, vernünftige Banditen zu werden. Dies gelingt ihnen jedoch nur bedingt: Statt vorbeifahrende Reisende auszurauben, geben sie ihnen noch ein paar Dollar mit auf den Weg. Erst als sie Gauner Parker ausrauben, kommt ihre Verbrecher-Karriere in Gang.

Tipps fürs Fernsehprogramm am Ostersonntag 2021: Abend und Nacht

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen (20.15 Uhr - 23.00 Uhr, Sat.1): In der Fortsetzung des Fantasy-Fillms flüchtet der Zauberer Grindelwald aus dem Gefängnis und versucht, die Vorherrschaft der Magier über die Muggel mit Gewalt voranzutreiben.

The Accountant (20.15 Uhr - 22.55 Uhr, ProSieben): Mit Menschen kann der Autist Christian Wolff nicht besonders viel anfangen - dafür mit Zahlen umsomehr. Als Steuerberater kümmert er sich um die Bücher der Mafia und gerät so immer tiefer in den Sumpf der Kriminalität.

Avengers: Infinity War (22.55 Uhr- 01.40 Uhr, ProSieben): Um die Hälfte des Lebens im Universum auszulöschen, versucht Bösewicht Thanos die sechs Infinity-Steine zu bekommen. Um das zu verhindern, bilden die Avengers eine neue Allianz und versuchen gemeinsam, Thanos ein für alle Mal zu besiegen.

Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben (01.40 Uhr - 03.25 Uhr, ProSieben): Im fünften Teil der Action-Reihe macht sich John McClane auf nach Moskau, wo sein Sohn des Mordes angeklagt wird. Dieser ist für CIA tätig und versuchte, mit dem angeklagten Oligarchen Komarov zu fliehen. McClane versucht zunächst, die Polizisten zu beschwichtigen, bemerkt jedoch ganz schnell, dass die Verhaftung nicht mit rechten Dingen zuging.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen