16:06 Uhr

TV-Programm an Neujahr 2020: Die Filme und Shows am 1.1.20

TV-Programm an Neujahr 2020: Lesen Sie hier eine Auswahl der Shows und Filme am 1.1.20. Morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts - hier die TV-Highlights.

Hier finden Sie das TV-Programm an Silvester 2019 / 2020.

Am 1.1. 2020 erholen sich noch viele von der Feier am Vorabend. Da bietet es sich an, das TV-Programm an Neujahr 2020 im Auge zu behalten.

Lesen Sie hier unsere Programmhighlights am Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht.

Neujahr 2020: TV-Programm am Vormittag

Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag (5.10 Uhr, Das Erste ): "The same procedure as every year, James", heißt einer der beliebten Sprüche. Der Sketch wird ursprünglich an Silvester gezeigt, doch morgens kommt nochmal eine Wiederholung.

Michel muss mehr Männchen machen(6.10 Uhr, ZDF): Der Film über Michel aus Lönneberga ist der zweite Teil der dreiteiligen Film-Adaption der beliebten Romane von Astrid Lindgren.

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf: (7.50 Uhr, Sat.1 ): Roboter Wall-E ist ganz alleine auf der Erde. Er will eine Hightechschönheit erobern und versucht aufzuräumen, was die Menschheit hinterlassen hat. Das Computertrickabenteuer wurde von Pixar-Studios produziert.

Toy Story 3 (9.45 Uhr, Sat.1 ): Cowboy Woody, Astronaut Buzz Lightyear und die anderen Spielsachen von Andy landen als Spende im Kindergarten und das Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Neujahr 2020 am 1.1.20 - Fernseh-Programm am Mittag

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020 (11.15 Uhr, ZDF ): Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins werden Werke der Strauss-Dynastie gespielt.

Aladdin (11.50 Uhr, ZDF ): In dem Disney-Klassiker geht es um Aladdin und seinen Versuch Prinzessin Jasmin von sich zu überzeugen. Dafür braucht er eine Öllampe aus einer verzauberten Höhle.

Schuh des Manitu - Extra Large (12.25 Uhr, Pro7 ): ProSieben zeigt die Parodie des Westernklassikers von Karl May in der verlängerten Version.

Plötzlich Prinzessin (13.40 Uhr, Sat.1 ): In dem Film feierte Anne Hathaway ihr Kinodebüt. Sie wird - wie der Name andeutet - plötzlich zu einer Prinzessin.

Nachmittags-TV-Programm an Neujahr 2020

Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2019 (14.10 Uhr, Pro7 ): Aiman Abdallah moderiert eine Bilder-Show und erzählt die Hintergründe dazu.

Zoomania (15.55 Uhr, Sat.1 ): In dem Animationsfilm versucht Häsin Judy Hopps einen Bösewicht zu fassen.

König der Löwen (17.10 Uhr, RTL ): RTL zeigt den Zeichentrick-Klassiker in der 2011 neu digitalisierten Fassung.

Die Eiskönigin (17.50 Uhr, Sat.1 ): Thronerbin Elsa kann lebende Schneemänner und Eisschlösser herbeizaubern. Der Film geht um sie und ihre Schwester.

Filme und Shows an Neujahr - TV-Programm am Abend: Die Tipps für Neujahr 2020 am 1.1.20

Terra X, Sieben Kontinente (19.15 Uhr, ZDF ): Die BBC-Reihe zeigt Nahaufnahmen von exotischen Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum.

Der große Gatsby (20.15 Uhr, arte ): Der Film stammt aus dem Jahr 1974. Robert Redford ist in der Hauptrolle.

Die schöne und das Biest (20.15 Uhr, Sat.1 ): Der Disney-Klassiker wurde neu verfilmt. Emma Watson spielt Belle.

Independence Day (20.15 Uhr, Pro7 ): In dem Sci-Fi-Spektakel von Roland Emmerich greifen Aliens die Welt an. Es zählt mit einem Einspielergebnis von weltweit 817 Millionen Dollar noch immer zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme.

TV-Programm in der Nacht des 1.1.20: Das läuft an Neujahr 2020

Miss Marple: Vier Frauen und ein Mord (22.25 Uhr, Kabel 1 ): Miss Marple versucht einen Unschuldigen vor dem Galgen zu retten. Die Krimikomödie basiert auf einem Roman von Agatha Christie.

Die Schwester der Königin (0.05 Uhr, ZDF ): In dem britischen Historiendrama aus dem Jahr 2008 spielen Natalie Portmann und Scarlett Johansson mit.

Diese Übersicht zeigt nur eine kleine Auswahl des TV-Programms an Neujahr 2020. Falls für Sie nichts Passendes dabei war, gibt es viele Alternativen im TV-Programm.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen