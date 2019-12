11:34 Uhr

TV-Programm an Silvester 2019 / 2020: Filme und Shows heute am 31.12.19

Lesen Sie hier einen Überblick zum TV-Programm an Silvester 2019. Auch der Klassiker Dinner for One wird gezeigt.

TV-Programm an Silvester 2019: Welche Shows und Filme heute am Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht am 31.12.19 zu sehen sind, erfahren Sie hier.

Es ist so weit: Silvester 2019 steht vor der Tür. Hier präsentieren wir Ihnen in unserer Programm-Übersicht, welche Shows und Filmen heute am 31.12.19 im TV zu sehen sind.

Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht - die Programm-Highlights werden hier chronologisch aufgeführt.

Heute: TV-Programm am 31.12.19 - Vormittag: Film-Tipps an Silvester

Ronja, die Räubertochter (7.30 Uhr, ZDF ): Der Film basiert auf dem Kinderbuch der schwedischen Autorin Astrid Lindgren.

Rumpelstilzchen (10.30 Uhr, Das Erste ): Der Film basiert auf dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm.

Silvester 2019 - TV-Programm am Mittag: Filme heute am 31.12.19

Der gestiefelte Kater (11.30 Uhr, Das Erste ): Das deutsche Märchen wurde für den Grimme-Preis nominiert. Kai Wiesinger spielt dabei den König.

Frau Holle (12.15 Uhr, ZDF ): Frau Holle schüttelt den Schnee von ihren Gemächern auf die Erde. Der Film stammt aus dem Jahr 2008.

Dr. Dolittle (13.45 Uhr, RTL ): Der Chirurg Dr. Dolittle kann Tierstimmen verstehen. Die Komödie könnte für die gesamte Familie interessant sein.

Nachmittags-TV-Programm am 31.12.19: Tipps für Silvester 2019 heute

Loriots Ödipussi (14.15 Uhr, Das Erste ): Ödipussi war der erste von zwei Filmen in denen Loriot die Hauptrolle spielte. Er verkörpert den neurotischen Paul mit verschmitztem Charme.

Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag (15.40 Uhr, Das Erste ): "The same procedure as every year, James", heißt es auch im TV-Programm - denn Dinner for One wird jedes Jahr an Silvester gezeigt.

Ratatouille (16.50 Uhr, RTL ): Remy ist zwar eine Ratte, kann aber besser kochen als so mancher Lehrling. Der Film wurde von Pixar produziert.

Silvesterkonzert aus der Semperoper – Land des Lächelns (17.25 Uhr, ZDF ): "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár gehört zu den beliebtesten Operetten. Im ZDF werden einige Höhepunkte aus der Dresdner Semperoper gezeigt.

TV-Programm am Silvester-Abend, 31.12.19 - Shows und Filme

Lissi und der wilde Kaiser (18.35 Uhr, Pro7 ): Als Jugendlicher wollte Michael Bully Herbig die "Sissi"-Trilogie neu verfilmen. Stattdessen steckte er seinen Humor in den Animationsfilm Lissi.

Schuh des Manitu - Extra Large (20.15 Uhr, Pro7 ): ProSieben zeigt die Parodie des Westernklassikers von Karl May in der verlängerten Version.

Die ultimative Chart Show (20.15 Uhr, RTL ): Gäste sind unter anderem: DJ Ötzi, Oana Nechiti, Caroline Frier und Christian Tramitz.

Silvester-Show mit Jörg Pilawa (20.15 Uhr, Das Erste ): Jörg Pilawa lädt einige Gäste wie die Ehrlich Brothers und die Spider Murphy Gang ein.

TV-Programm in der Nacht: Das läuft heute an Silvester, 31.12.19

(T)Raumschiff - Periode 1 (22.55 Uhr, Pro7 ): Käpt’n Kork (Christian Tramitz) und sein Team (Rick Kavanian, Bully Herbig) gelangen immer wieder in falsche Epochen.

Die ZDF-Kultnacht – Let's have a Party! (3.15 Uhr, ZDF ): Unter dem Motto "Let's have a Party!" zeigt die "ZDF-Kultnacht" Hits aus fünf Jahrzehnten.

Diese TV-Übersicht ist lediglich eine kleine Auswahl der Shows und Filme an Silvester 2019.

