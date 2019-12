19:58 Uhr

TV-Programm an Silvester 2019: Filme und Shows am 31.12.19

Lesen Sie hier einen Überblick zum TV-Programm an Silvester 2019. Auch Dinner for One wird gezeigt.

TV-Programm an Silvester 2019: Welche Shows und Filme am Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht am 31.12.19 zu sehen sind, lesen Sie hier.

Silvester 2019 steht bevor. Wer sich die Zeit zum neuen Jahr mit Shows und Filmen vertreiben möchte, findet hier eine Auswahl des TV-Programms am 31.12.19 im Überblick.

Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht - die Programm-Highlights werden hier chronologisch aufgeführt.

TV-Programm am 31.12.19 - Vormittag: Film-Tipps zu Silvester

Ronja, die Räubertochter (7.30 Uhr, ZDF ): Der Film basiert auf dem Kinderbuch der schwedischen Autorin Astrid Lindgren.

Rumpelstilzchen (10.30 Uhr, Das Erste ): Der Film basiert auf dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm.

Silvester 2019 - TV-Programm am Mittag: Filme am 31.12.19

Der gestiefelte Kater (11.30 Uhr, Das Erste ): Das deutsche Märchen wurde für den Grimme-Preis nominiert. Kai Wiesinger spielt dabei den König.

Frau Holle (12.15 Uhr, ZDF ): Frau Holle schüttelt den Schnee von ihren Gemächern auf die Erde. Der Film stammt aus dem Jahr 2008.

Dr. Dolittle (13.45 Uhr, RTL ): Der Chirurg Dr. Dolittle kann Tierstimmen verstehen. Die Komödie könnte für die gesamte Familie interessant sein.

Nachmittags-TV-Programm am 31.12.19: Tipps für Silvester 2019

Loriots Ödipussi (14.15 Uhr, Das Erste ): Ödipussi war der erste von zwei Filmen in denen Loriot die Hauptrolle spielte. Er verkörpert den neurotischen Paul mit verschmitztem Charme.

Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag (15.40 Uhr, Das Erste ): "The same procedure as every year, James", heißt es auch im TV-Programm - denn Dinner for One wird jedes Jahr an Silvester gezeigt.

Ratatouille (16.50 Uhr, RTL ): Remy ist zwar eine Ratte, kann aber besser kochen als so mancher Lehrling. Der Film wurde von Pixar produziert.

Silvesterkonzert aus der Semperoper – Land des Lächelns (17.25 Uhr, ZDF ): "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár gehört zu den beliebtesten Operetten. Im ZDF werden einige Höhepunkte aus der Dresdner Semperoper gezeigt.

TV-Programm am Silvester-Abend, 31.12.19 - Shows und Filme

Lissi und der wilde Kaiser (18.35 Uhr, Pro7 ): Als Jugendlicher wollte Michael Bully Herbig die "Sissi"-Trilogie neu verfilmen. Stattdessen steckte er seinen Humor in den Animationsfilm Lissi.

Schuh des Manitu - Extra Large (20.15 Uhr, Pro7 ): ProSieben zeigt die Parodie des Westernklassikers von Karl May in der verlängerten Version.

Die ultimative Chart Show (20.15 Uhr, RTL ): Gäste sind unter anderem: DJ Ötzi, Oana Nechiti, Caroline Frier und Christian Tramitz.

Silvester-Show mit Jörg Pilawa (20.15 Uhr, Das Erste ): Jörg Pilawa lädt einige Gäste wie die Ehrlich Brothers und die Spider Murphy Gang ein.

TV-Programm in der Nacht: Das läuft an Silvester, 31.12.19

(T)Raumschiff - Periode 1 (22.55 Uhr, Pro7 ): Käpt’n Kork (Christian Tramitz) und sein Team (Rick Kavanian, Bully Herbig) gelangen immer wieder in falsche Epochen.

Die ZDF-Kultnacht – Let's have a Party! (3.15 Uhr, ZDF ): Unter dem Motto "Let's have a Party!" zeigt die "ZDF-Kultnacht" Hits aus fünf Jahrzehnten.

Diese TV-Übersicht ist lediglich eine kleine Auswahl der Shows und Filme an Silvester 2019.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen