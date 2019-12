vor 18 Min.

TV-Programm an Weihnachten 2019: Filme und Shows am 2. Weihnachtstag, 26.12.19

Am 2. Weihnachtstag gehören viele Filme zum TV-Programm - darunter "King Arthur". Das sind unsere Fernseh-Tipps für den 26.12.19.

Am 2. Weihnachtsfeiertag ist im TV-Programm einiges geboten, darunter viele Filme. Hier die Übersicht zum Programm.

Auch am Donnerstag den 26.12.19, dem 2. Weihnachtsfeiertag 2019, werden im Fernsehen viele Filme gezeigt. Darunter auch einige Weihnachts-Klassiker. Wo lohnt es sich einzuschalten? Wir geben Ihnen eine Übersicht zum TV-Programm.

Hier bekommen Sie einen Überblick über das TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag - natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film bzw. welcher Sendung sich das Einschalten am 26.12.19 lohnt.

Programm am Vormittag: TV-Tipps für den 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2019

Pocahontas (7.30 Uhr, RTL): Zeichentrickfilm von Walt Disney, rund um die Indianerin Pocahontas aus dem Jahre 1995.

Der kleine Lord (9.30 Uhr, ARD): Der Weihnachtsklassiker um den achtjährigen Cedric Errol, der das über die Jahre erkaltete Herz seines blaublütigen Großvaters erweicht. Hier finden Sie die Sendetermine zu Der kleine Lord.

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (10.10 Uhr, Prosieben): Der Abenteuerfilm von 2009, nach dem gleichnamigen Roman von Jules Vernes.

TV-Programm zu Weihnachten am Mittag des 26.12.19: Filme am 2. Weihnachtstag

Der Herr der Ringe - Die Gefährten (11.40 Uhr Prosieben): Dieser Film handelt von der Geschichte des Hobbits Frodo, der in den Besitz eines mächtigen Ringes gerät. Dieser Ring soll zerstört werden, um zu verhindern, dass Sauron, der Dunkle Herrscher, ihn erhält.

Michel bringt die Welt in Ordung (12.05 Uhr ZDF): Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Astrid Lindgren. Unter anderem begleitet Michel begleitet seinen Vater zu einer Auktion, wo er mehrere vermeintlich nutzlose Dinge ersteigert, die sich im Nachhinein jedoch als sehr vorteilhafte Käufe erweisen.

Frau Holle (12.15 Uhr ARD): Märchen von den Gebrüdern Grimm über eine Witwe mit zwei Töchtern: Einer fleißigen, tüchtigen Tochter und einer faulen Tochter.

TV-Programm an Weihnachten - Nachmittag des 26.12.19: Filme am 2. Weihnachtsfeiertag

Die Feuerzangenbowle (14.15 Uhr, ARD): Vier ältere Herren erinnern sich bei einer dampfenden Feuerzangenbowle vergnügt an die Streiche ihrer Schulzeit.

Die Hüter des Lichts (14.50 Uhr, RTL): Der Weihnachtsmann North, Osterhase Bunny, die Zahnfee Tooth und der Sandmann nennen sich die "Hüter des Lichts", denn sie bewahren seit langer Zeit die Träume und Hoffnungen der Kinder. Als der bösartige Pitch will die Macht an sich reißen will, müssen sie sich Verbündete suchen.

Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (14.50 Uhr, Prosieben): Zweiter Teil der Triologie um den Hobbit Frodo und den mächtigen Ring, der zerstört werden muss.

Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin (15.55 Uhr, ARD): Ab dem Nachmittag beherrscht die junge Kaiserin, Sissi, das Erste und vollendet damit die Triologie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Hier listen wir alle Sendetermine von Sissi für Sie auf.

Ich - Einfach unverbesserlich 3 (16.35 Uhr RTL): Der ehemalige Bösewicht Gru und seine kleinen Helfer die Minions stellen fest, dass er einen verschollenen Zwillingsbruder hat und suchen ihn auf.

TV-Programm am Abend: Tipps für den ersten Weihnachtstag, 26. Dezember 2019

Das Traumschiff (20.15 Uhr, ZDF): Die Crew geht davon aus, dass Staff-Kapitän Grimm der Kapitän des „Traumschiffs“ wird. Doch die Reederei hat anders entschieden und Max Parger stellt sich als neuer Kapitän vor. Zudem kommt Frieder Heinemann, ein bekannter Kreuzfahrt-Kritiker, an Bord.

Wer wird Millionär Familien-Special (20.15 Uhr, RTL): Quiz-Show mit Günter Jauch, bei der jeweils 3 Familienmitglieder verschiedener Generation um eine Million Euro spielen.

King Arthur: Legend of the Sword (20.15 Prosieben): Neuauflage der Artus-Sage in der der legendäre englische König um seinen Thron kämpfen muss.

Kreuzfahrt ins Glück (21.45 Uhr, ZDF): Zwei sehr unterschiedliche Hochzeitspaare machen sich auf die Reise in die Normandie.

Weihnachten - TV-Programm in der Nacht: Fernseh-Tipps für den 2. Weihnachtstag

Mission: Impossible - Phantom Protokoll (22.45 Uhr, Prosieben): Top-Agent Ethan Hunt hat ein neues Ziel: Der gerissene Terrorist Cobalt will einen Nuklearkrieg provozieren. Ethans IMF-Team muss zunächst inum Cobalts Identität zu ermitteln, was sich allerdings als Falle herausstellt.

Der Medicus (22.30 Uhr, ARD): Lehrmeisters Ibn Sina und Schüler Rob Cole dringen immer tiefer in die Geheimnisse der medizinischen Wissenschaft ein. Als Rob gegen alle Verbote einen Toten aufschneidet, um die inneren Organe des Menschen zu studieren, muss er sich vor einem Tribunal religiöser Sittenwächter verantworten.

Robin Hood (22.50 Uhr, ZDF): Russell Crowe verkörpert den Helden der Sage, der die Reichen bestiehlt und die Armen beschenkt.

Na, ist beim TV-Programm am 2. Weihnachtsfeiertag etwas für Sie dabei? Für alle, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für Dienstag, 26. Dezember 2019. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen.

