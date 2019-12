vor 34 Min.

TV-Programm an Weihnachten: Die Filme am 1. Weihnachtstag, 25.12.19

Am 1. Weihnachtstag 2019 gehören viele Filme zum TV-Programm - darunter "Phantastische Tierwesen". Wir informieren über die Highlights, die am 25.12.19 im Fernsehen laufen.

Zum TV-Programm am 1. Weihnachtstag 2019 gehören Filme für die ganze Familie, aber auch Hollywood-Blockbuster. Unsere Fernseh-Tipps für den 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.19.

Am 1. Weihnachtsfeiertag 2019, also am Mittwoch, 25.12.19, gibt es im Fernsehen weiter viele Filme wie "Das Wunder von Manhattan" oder "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" zu sehen. Doch wo soll man gucken? Pro7? RTL? ARD? Wir bieten Ihnen hier eine Übersicht über das TV-Programm am 1. Weihnachtstag.

Filme und Programm am 1. Weihnachtsfeiertag: TV-Tipps zu Weihnachten

Hier bekommen Sie einen Überblick über das TV-Programm am ersten Weihnachtsfeiertag - natürlich konzentrieren wir uns dabei auf die Highlights im Free-TV und geben Tipps, bei welchem Sender und welchem Film bzw. welcher Sendung sich das Einschalten am 25.12.19 lohnt.

Programm am Vormittag: TV-Tipps für den ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2019

Rotkäppchen (6.30 Uhr, ARD): Märchen-Fans können auch in die ARD schalten. Dort zeigt der Sender eine deutsche Verfilmung des Klassikers "Rotkäppchen" aus dem Jahr 2012.

Sex and the City (9.35 Uhr, ProSieben): Die Komödie thematisiert das Leben von vier Freundinnen auf der Suche nach der großen Liebe.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (10.25 Uhr, ARD): Der Dauer-Weihnachts-Brenner kommt auch am ersten Weihnachtsfeiertag im Ersten. Hier gibt es mehr Infos: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Sendetermine 2019 im TV.

Snow Dogs - 8 Helden auf 4 Pfoten (10.10 Uhr, VOX): In der US-amerikanischen Komödie geht es um einen Zahnarzt aus Miami, der ein großes Rudel Hunde vererbt bekommen hat. Das stellt ihn vor ungeahnte Veränderungen..

TV-Programm am Mittag: Filme am 1. Weihnachtstag, 25.12.19

Rapunzel (11.55 Uhr, ARD): Das Erste zeigt ein Märchen nach dem anderen am 1. Weihnachtsfeiertag. Und auch Rapunzel wird in einer neuen, deutschen Verfilmung aus dem Jahr 2009 gezeigt.

Pocahontas: (12.15 Uhr, RTL): Wer kennt ihn nicht? Den Zeichentrickklassiker rund um die schöne Indianerin Pocahontas aus dem Jahre 1995.

Avatar - Aufbruch nach Pandora: (12.20 Uhr, ProSieben): Wissenschaftler reisen in eine geheimnisvolle Welt, in der sich einer von Ihnen zu einer Einheimischen hingezogen fühlt. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Twilight - Biss zum Morgengrauen (13.35 Uhr, RTL2): Bella ist neu in der Stadt und verliebt sich sofort in attraktiven Edward. Ihn umhüllt jedoch ein dunkles Geheimnis, das schon bald Bellas ganzes Leben auf den Kopf stellen wird..

TV-Programm an Weihnachten - Nachmittag des 25.12.19: Filme am 1. Weihnachtsfeiertag

Sissi (15.00 Uhr, ARD): Ab dem Nachmittag beherrscht die junge Kaiserin, Sissi, das Erste. Den nach dem ersten Teil folgt gleich "Sissi, die junge Kaiserin" mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Hier listen wir alle Sendetermine von Sissi auf.

Heidi (16.00 Uhr, ZDF): Das Zweite kontert mit dem Kinderfilm Heidi aus dem Jahr 2015.

Das Dschungelbuch (16.45 Uhr, RTL): Gezeigt wird der originale Walt-Disney-Film "Das Dschungelbuch" aus dem Jahr 1967.

Pets (17.40 Uhr, ZDF): Was machen eigentlich die Tiere, wenn die Herrchen mal nicht daheim sind? Das sehen die Zuschauer beim Animationsfilm Pets am ersten Weihnachtsfeiertag.

TV-Programm am Abend: Tipps für den ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2019

Ice Age - Eine coole Bescherung (18.25 Uhr, RTL): Kurzfilm zur berühmten Ice Age-Reihe mit Otto Walkes als Faultier Sid.

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten (20.10 Uhr, ZDF): Frank Walter Steinmeier (SPD) wird in seiner Funktion als Bundespräsident eine Ansprache an die Deutschen halten.

Die Helene Fischer Show (20.15 Uhr, ZDF): Bereits zum neunten Mal lädt die Schlagersängerin zu einer großen Show mit Tanzeinlagen, Musik und Artistik ein. Mit dabei sind Stars wie Andreas Gabalier und Howard Carpendale (Hier alle Infos zur Helene Fischer Show 2019).

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (20.15 Uhr, ProSieben): Es geht um die Harry Potter-Welt, verwunschene Fabelwesen und einen Bösewicht, der aufgehalten werden muss.

Men in Black II (20.15 Uhr, Vox): Auch in der Fortsetzung der Reihe ist Will Smith wieder in eine der Hauptrollen zu sehen.

Weihnachten - TV-Programm in der Nacht: Fernseh-Tipps für den 1. Weihnachtstag

Red Sparrow (22.50 Uhr, ProSieben): Ein US-amerikanischer Agententhriller mit Jennifer Lawrence, der es in sich hat.

Der Pate (01.30 Uhr, kabel eins): Gezeigt wird der erschreckende Mafiaepos aus dem Jahre 1972.

Na, ist beim TV-Programm am 1. Weihnachtsfeiertag etwas für Sie dabei? Für alle, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für Dienstag, 25. Dezember 2019. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen.

