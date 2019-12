23.12.2019

TV-Programm heute an Heiligabend 24.12.19: Filme an Weihnachten

TV-Programm an Weihnachten: Tipps, welche Filme heute an Heiligabend 2019 im TV laufen und welches Programm am Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und in der Nacht am 24.12.19 zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Heute Abend ist es soweit: Heiligabend 2019 bricht an. Wir präsentieren Ihnen Film-Tipps, welches TV-Programm am 24.12.19 zu sehen ist. Hier gibt es unsere Programmhighlights am Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend und Nacht in der Übersicht.

TV-Programm am 24.12.19 - Vormittag: Film-Tipps zu Heiligabend morgen

101 Dalmatiner (5.10 Uhr, RTL ): Wer gleich morgens mit dem TV-Programm starten will, dem sei dieser liebenswerte Disneyfilm für die ganze Familie ans Herz gelegt.

Pettersson und Findus (7.35 Uhr, ZDF): Bei der niedlichen Kinderserie um den Kater Findus und seinen Besitzer Pettersson schlagen alle Kinderherzen höher.

Santa Baby II (9.55 Uhr, RTL ): Eine ehrgeizige Karrierefrau soll ihrem Vater - Santa Claus höchstpersönlich - beim Weihnachtsgeschäft helfen. Doch die Weihnachtselfen weigern sich, ihre Pläne zur Optimierung des Geschäfts mitzutragen. Dabei warten doch auf der ganzen Welt Kinder auf ihre Geschenke...

Tischlein deck dich (10.40 Uhr, Das Erste): In dem Märchenfilm geht es um Familie, Liebe - und jede Menge Herausforderungen auf dem Weg zum Glück.

Weihnachten - Fernseh-Programm am Mittag: Filme an Heiligabend, 24. Dezember 2019

Spieglein, Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen (11.55 Uhr, Sat.1): Die Märchenkomödie erzählt die berühmte Story auf eine ganz neue und lustige Art und Weise.

Michel in der Suppenschüssel (13.30 Uhr, ZDF): Der kleine Michel aus Lönneberga nimmt die Zuschauer mit auf seine Abenteuer. Eines führt etwas zu weit, als Michel mit dem Kopf in der Suppenschüssel stecken bleibt.

Loriot (13.50 Uhr, Das Erste): Der Comedyklassiker aus dem Jahr 1978 ist Jahr für Jahr für humoristische Unterhaltung gut.

Der goldene Kompass (13.50 Uhr, Sat.1): Bei dem spannenden Fantasyabenteuer handelt es sich um einen Film für die ganze Familie.

Nachmittags-TV-Programm am 24. Dezember: Tipps für Heilig Abend 2019

Weihnachten für Einsteiger (14.45 Uhr, Das Erste): In der deutschen Komödie geht es um die Trickbetrügerin Katharina, die sich auf ihrer Flucht einem beschaulichen Dorf in der Eifel versteckt. Dort verliebt sie sich und will bleiben, andere Verbrecher sind ihr aber auf der Spur..

Evangelische Christvesper (16.15 Uhr, ARD): Wer nicht in die Kirche gehen, aber sich trotzdem festlich einstimmen will, kann auch im TV den Gottesdienst verfolgen.

Der Herr der Ringe (17.00 Uhr, Pro7): Der Privatsender Pro7 zeigt den Fantasy-Klassiker "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" rund um den jungen Hobbit Frodo Beutlin.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (17.05 Uhr, ARD): Die Handlung des Märchenfilms aus dem Jahr 1973 basiert auf dem Märchen von Aschenputtel: Das junge Aschenbrödel lebt bei ihrer Stiefmutter und deren Töchtern, die das Mädchen ausnutzen und erniedrigen. Doch als der König und die Königin an den Hof kommen, ändert sich alles. Hier erfahren Sie mehr: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Sendetermine 2019 im TV.

Filme am Weihnachten - TV-Programm am Abend: Die Tipps für den Heiligen Abend am 24.12.19

Weihnachten in Rom (19.15 Uhr, ZDF): Festlich einstimmen können sich TV-Zuschauer auch mit der Übertragung des Weihnachtskonzerts aus der italienischen Hauptstadt.

Die Feuerzangenbowle (20.15 Uhr, ARD): Vier ältere Herren erinnern sich bei einer dampfenden Feuerzangenbowle vergnügt an die Streiche ihrer Schulzeit.

Kevin allein zu Haus (20.15 Uhr, Sat.1): Alle Jahre wieder fiebern Zuschauer mit, wenn sich Kevin - der von seiner Familie zuhause vergessen wurde - trickreich und kreativ gegen zwei Einbrecher zur Wehr setzt.

Der Herr der Ringe - Teil 2 (20.15 Uhr, Pro7): Pro7 zeigt am Abend den Fantasy-Klassiker "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme".

TV-Programm in der Nacht: Das läuft an Heilig Abend, 24. Dezember 2019

Schöne Bescherung (22.25 Uhr, Sat.1): Bei dem Film handelt es sich um eine amerikanische Slapstickkomödie aus dem Jahr 1989.

Katholische Christmette (23.20 Uhr, ARD): Wer es besinnlich mag, kann sich die weihnachtliche Christmette aus der Pfarrkirche St. Jakobus in Hünfeld mit Pfarrer Peter Borta ansehen.

Snowpiercer (23.45 Uhr, ProSieben): Nach einer weltweiten Katastrophe haben nur wenige Menschen überlebt. Sie alle leben in Klassen eingeteilt in einem fahrenden Expresszug. Als die unterste Klasse einen Aufstand anzettelt, gerät das System außer Kontrolle..

102 Dalmatiner (3.25 Uhr, RTL): Für die Nachteulen gibt es auch zu sehr später Stunde noch Unterhaltung: Die Fortsetzung des Disneyklassikers 101 Dalmatiner.

Na, ist beim TV-Programm an Heilig Abend etwas für Sie dabei? Allen, die hier nicht fündig werden, sei gesagt: In dieser Übersicht gibt es lediglich einige TV-Tipps für heute, 24. Dezember 2019. Es gibt zahlreiche weitere Sendungen, die Ihnen am Weihnachtsabend Unterhaltung bieten.

