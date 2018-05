TV-Sender ABC setzt "Roseanne" nach rassistischem Tweet der Hauptdarstellerin ab

"Roseanne" feierte jüngst einen Neustart - nun setzt der US-Sender ABC die Erfolgsserie ab. Grund dafür ist allein ein Tweet der Hauptdarstellerin.

Aus für die US-Serie "Roseanne": In Folge eines rassistischen Tweets der Hauptdarstellerin Roseanne Barr wurde die Erfolgsserie abgesetzt.

Auf dem sozialen Netzwerk hatte die 65-jährige Schauspielerin die afroamerikanische Politikerin Valerie Jarrett, eine langjährige Beraterin von Ex-Präsident Barack Obama, als Kreuzung von "Muslimbrüderschaft" und "Planet der Affen" verunglimpft. Damit löste Barr jedoch nicht nur eine Welle der Empörung in der Online-Welt aus - sondern auch bei dem TV-Sender ihrer Serie.

Am Dienstag begründete Channing Dungey als Chefin der Unterhaltungssparte des US-amerikanischen TV-Senders ABC ihre Entscheidung, Roseanne abzusetzen, damit, dass die "abscheuliche" und "widerwärtige" Bemerkung von Roseanne Barr nicht mit den Werten des Senders im Einklang stehe.

Barr entschuldigte sich zuvor bei Jarrett und "allen Amerikanern" für ihren "schlechten Witz" und löschte ihre skandalöse Twitter-Botschaft.

ABC Entertainment cancels Roseanne Barr's show, calling her comment on Twitter "abhorrent, repugnant and inconsistent with our values." https://t.co/2HJA1onFiw [Corrects link] pic.twitter.com/XEdNA8RLft