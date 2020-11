17:18 Uhr

Täglich frisch geröstet auf TV NOW: Sendetermine und Moderatoren

Die neue Late-Night Show "Täglich frisch geröstet" gibt es exklusiv auf TV NOW zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermine und Moderatoren haben wir hier für Sie.

In der neuen Stream-exklusiven Late-Night Show "Täglich frisch geröstet" geht es nicht um Kaffee - "geröstet" wird der jeweilige Moderator der Sendung. Ihren Ursprung hat diese Redewendung im Englischen, wo "roast" (rösten) umgangssprachlich so viel wie veräppeln, auf den Arm nehmen oder in die Pfanne hauen bedeutet. Worum genau geht es in der Show? Alle Infos zur neuen Sendung haben wir hier für Sie.

"Täglich frisch geröstet": Sendetermine auf TV NOW

Das neue Late-Night Format "Täglich frisch geröstet" wird nicht im TV zu sehen sein. Die acht Folgen der Show werden exklusiv auf der Streaming-Plattform TV NOW veröffentlicht. Ab dem 16. November steht immer montags und mittwochs ab 20.15 Uhr eine neue Episode der Show zur Verfügung. TV NOW-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge Sendetermin Sendezeit Wo? 1 Mo., 16.11.20 20.15 Uhr TV NOW 2 Mi., 18.11.20 20.15 Uhr TV NOW 3 Mo., 23.11.20 20.15 Uhr TV NOW 4 Mi., 25.11.20 20.15 Uhr TV NOW 5 Mo., 30.11.20 20.15 Uhr TV NOW 6 Mi., 02.12.20 20.15 Uhr TV NOW 7 Mo., 07.12.20 20.15 Uhr TV NOW 8 Mi., 09.12.20 20.15 Uhr TV NOW

"Täglich frisch geröstet": Moderatoren

Normalerweise haben Late-Night-Shows immer den gleichen Gastgeber wie beispielsweise Klaas Heufer-Umlauf, der in "Late Night Berlin" Woche für Woche durch die Sendung führt. Die Macher von "Täglich frisch geröstet" stellen dieses Prinzip auf den Kopf: In jeder Folge gibt es einen neuen prominenten Moderator, der die Show präsentiert. Die Aufgabe eines weiteren Promis ist es den Gastgeber zu "roasten" - ihn also grausam ehrlich auf sein fehlendes Moderationstalent aufmerksam zu machen oder ihn einfach auf den Arm zu nehmen.

In Folge 1 übernimmt Ralf Moeller die Rolle des Gastgebers, während Kabarettist Olaf Schubert die Aufgabe hat den Hollywood-Schauspieler zu "rösten". In weiteren Folgen der Sendung sind außerdem unter anderem Reiner Calmund, Michael Mittermeier, Jorge González, Kai Pflaume, Evelyn Burdecki, Nazan Eckes und Mario Basler mit dabei. Darüber hinaus wird es in den Shows auch Live-Auftritte geben - in Folge 1 steht Reggae-Künstler Gentleman auf der Bühne. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen