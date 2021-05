Der Nachbar ist mehr als nur ein Nebenbewohner

Mit Nachbarn kann man Glück haben oder Pech, das spürt man besonders in Krisenzeiten. Eine kleine Hommage zum Ehrentag – loben Sie mal mit!

Der Preis einer Immobilie orientiert sich häufig am Bodenrichtwert, also Lage, Lage, Lage. Für den vermutlich allerwichtigsten Standort-Faktor beim Haus- oder Wohnungssuchen aber, zumindest klimatisch betrachtet, gibt es keinen Index: Nachbarn, Nachbarn, Nachbarn. Guter Nachbar: unbezahlbar. Schlechter Nachbar: Hölle am Zaun.

Ob man das Glück hat, einen verständnisvollen und hilfsbereiten Nachbarn erwischt zu haben, der einem das Zusammenleben verschönert, oder leider ein Exemplar der Untergattung „dauernörgelnde, neugierige Nervensäge“ abbekommen hat – das erfährt man in der Regel erst nach dem Einzug. Gefühlt lässt diese Information dann den Wert des eigenen Zuhauses ins Unbezahlbare ansteigen – oder einem in schwachen Momenten auch das Gefühl geben: Hütte verschenken und bloß weg. In Pandemie-Zeiten potenzieren sich das positive und auch das negative Gefühl, denn wer häufiger daheim ist, bekommt auch häufiger die Menschen in seiner unmittelbaren Nähe mit.

Beim schlechten Nachbarn ist es wie mit der bösen Schwiegermutter

Jetzt könnte es hier natürlich um Knallerbsensträucher und Maschendrahtzäune gehen, um Prozesse und Polizeieinsätze, um Zoff am Zaun, um Marotten und Machtspielchen und all den nachbarschaftlichen Wahnsinn, der da passiert, wenn Menschen, die sich nicht mögen, sich zu oft zu nah kommen. Auch das gehört zu mancher Nachbarschaft dazu. Lärm, Rücksichtslosigkeit, Unfreundlichkeit und egoistisches Parken gelten übrigens als die häufigsten Störfaktoren unter Nachbarn in Deutschland. Und klar, wie man über den Zaun ruft…

Stoff gäb’s jedenfalls genug, denn beim schlechten Nachbarn ist es wie mit der bösen Schwiegermutter – mieser Ruf, hohes Lästerpotenzial, viele Zuhörer. Aber heute, am Tag der Nachbarschaft, wollen wir an dieser Stelle mal die Prachtexemplare unter den Nebenbewohnern feiern. Solche, für die man sonst schon dankbar ist und mit denen man sich nun in Corona-Zeiten gesegnet fühlt, weil sie Sonne in den tristen Pandemie-Alltag bringen. Weil sie in Quarantänetagen der Nabel zur Welt sind und Care-Pakete vor die Tür stellen. Weil sie einem mit der besten Crème brûlée überhaupt die Ausgangssperren versüßen oder das Kind übernehmen, wenn man einfach mal eine Pause braucht. Ja, gute Nachbarn können auch Balsam für die Seele sein. Daher: Danke!

Haben Sie während der Corona-Krise auch schöne Nachbarschaftserlebnisse gehabt? Wurden Sie von Ihrer Nachbarin überrascht? Hat Ihnen Ihr Nachbar geholfen? Schreiben Sie uns an corona@augsburger-allgemeine.de. Bitte geben Sie Ihren Namen und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Wir veröffentlichen die schönsten Geschichten und stellen so einen „Nachbarschaftsrichtwert“ auf – nein, nicht für den Immobilienkauf, sondern als gutes Beispiel und Orientierungshilfe für Nachbarn, die noch Nachholbedarf im Nettsein haben.

