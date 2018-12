Infos zur Tagesschau: Sprecherinnen, Sprecher, Live-Stream, Mediathek

07:05 Uhr

Die Tagesschau heute lässt sich im TV, Live-Stream und in der Mediathek sehen. Hier bekommen Sie die Infos zu Übertragung und Uhrzeiten. Außerdem stellen wir die Sprecherinnen und die Sprecher vor.

Die Tagesschau gilt als DIE Nachrichtensendung in Deutschland: Zur Hauptausgabe um 20 Uhr schalten jeden Tag laut ARD rund zehn Millionen Menschen ein, um die neusten Ereignisse in Deutschland und der Welt im TV oder Live-Stream zu verfolgen.

Die Tagesschau läuft aber nicht nur um 20 Uhr, sondern über den Tag verteilt in mehreren Ausgaben. Zuschauer sind dabei nicht zwingend an feste Uhrzeiten gebunden. Wer die Nachrichten verpasst hat, kann sie in der Mediathek der ARD nämlich als Wiederholung nachholen.

Hier bekommen Sie alle Informationen zur Übertragung und einen Überblick über die Uhrzeiten. Wir stellen außerdem die Tagesschau-Sprecher kurz vor.

Tagesschau heute live im TV und Stream

Im TV laufen alle Tagesschau-Ausgaben in der ARD. Die Hauptausgabe um 20 Uhr ist außerdem auch bei den Dritten Sendern BR, hr, NDR, rbb, SR, SWR, WDR und Radio Bremen TV zu sehen. Außerdem läuft sie bei Phoenix, 3sat, tagesschau24 und ARD-alpha.

Wer die Tagesschau lieber im Live-Stream sehen möchte, findet diesen hier auf der Seite der ARD. Für Smartphones und Tablets gibt es außerdem eine App.

Tagesschau verpasst? In der Mediathek gibt es Wiederholungen

Für viele Menschen gehört es fest zum Abend, um 20 Uhr die Tagesschau einzuschalten. Doch wer Ausgaben verpasst hat oder sich nicht an eine bestimmte Uhrzeit binden möchte, kann die Nachrichten auch zu jeder Zeit hier auf dieser Seite in der Mediathek des Ersten nachholen. Auch die kompakte Tagesschau in 100 Sekunden lässt sich hier abrufen.

Mehr als 20-Uhr-Ausgabe: Uhrzeiten und Sendetermine der Tagesschau

Die Tagesschau läuft mehrmals am Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten und mit unterschiedlichen Längen. Aber was sind die genauen Sendetermine? Hier geben wir einen Überblick darüber, wann die Nachrichten unter der Woche tagsüber laufen:

05.30 - 8.30 Uhr (jede halbe Stunde während des Morgenmagazins)

09.00 - 09.05 Uhr

10.44 - 10.45 Uhr (im Format der Tagesschau in 100 Sekunden)

12.00 - 12.15 Uhr

13.10 - 13.15 Uhr (während des Mittagmagazins)

14.00 - 14.10 Uhr

15.00 - 15.10 Uhr

16.00 - 16.15 Uhr

17.00 - 17.15 Uhr

20.00 - 20.00 Uhr (Hauptausgabe)

Auch bei den Tagesthemen am späten Abend und im Nachtmagazin nach Mitternacht gibt es Nachrichtenblöcke mit einem Tagesschau-Sprecher. In der Nacht laufen außerdem noch zwei kurze Ausgaben zu unregelmäßigen Zeiten.

Auch am Samstag und Sonntag gibt es neben der 20-Uhr-Hauptausgabe mehrere weitere Sendungen. Die Zeiten können abhängig vom Programm schwanken, in der Regel sehen sie aber so aus: Samstags läuft die Tagesschau um etwa 10, 12, 12.55, 17, 17.50 Uhr und 20 Uhr. Sonntags sind die Ausgaben für etwa 10, 12, 13.15, 17.15 und 20 Uhr geplant.

Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher kurz vorgestellt

Jan Hofer (dabei seit 1985, Hauptausgabe seit 1985)

Jan Hofer ist seit 1985 bei der Tagesschau und stieg 2004 zum Chefsprecher auf. Er hatte von 1974 bis 1976 nach seinem Studium der Betriebswirtschaft mit einem Volontariat beim Rundfunk den Grundstein für seine Karriere gelegt. Danach moderierte er verschiedene Sendungen wie "Showbiss" im hessischen Fernsehen, die NDR-Talkshow oder die "Riverboat-Talkshow" im MDR, bevor er zur Tagesschau kam und dort eine feste Größe wurde.

Jens Riewa (dabei seit 1994, Hauptausgabe seit 1995)

Jens Riewa kam über Umwege zu den Medien. Nach dem Abitur war er drei Jahre bei der Armee, brach später sein Studium an der Verkehrshochschule ab und ließ sich stattdessen zum Flugloten auisbilden. Erst bei einer Benefizveranstaltung Berliner Journalisten wurde er von seiner späteren Sprecherzieherin entdeckt. Sie überzeugte ihn zu einer Ausbildung zum professionellen Sprechen. Seitdem wirkte Riewa bei vielen Sendungen, Hörspielen und Dokumentationen mit. Seit 1994 ist er Sprecher bei der Tagesschau.

Susanne Daubner (dabei seit 1999, Hauptausgabe seit 1999)

Susanne Daubner hatte eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wurde aber in Ostberlin bei einer Hörfunk-Veranstaltung als Sprecherin entdeckt. Ihre Karriere begann 1987 beim Jugendradio DT 64. Da die Staatssicherheit sie anwerben wollte, flüchtete Daubner 1989 in die Bundesrepublik. Hier arbeitete sie schnell wieder als Nachrichtensprecherin. 1999 kam sie zur Tagesschau.

Thorsten Schröder (dabei seit 2000, Hauptausgabe seit 2007)

Thorsten Schröder ging 1993 nach seinem Volkswirtschaft-Studium in Hamburg zu Radio FFB im bayerischen Früstenfeldbruck. Zu seiner Ausbildung kehrte er aber in den Norden zurück: Er absolvierte sie beim NDR und wurde als Redakteur und Reporter übernommen. Seit 2000 ist er bei der Tagesschau zu sehen.

Judith Rakers (dabei seit 2005, Hauptausgabe seit 2008)

Judith Rakers arbeitete schon während ihres Studiums in Münster als Hörfunk-Moderatorin bei den Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. In ihrer Karriere moderierte sie nicht nur Sendungen, sondern war auch Moderatorin für "Focus TV", schrieb für Zeitungen und veröffentlichte Bücher. Seit 2005 ist sie Tagesschau-Sprecherin. Außerdem moderiert sie seit 2012 die Talkshow "3nach9" bei Radio Bremen.

Linda Zervakis (dabei seit 2010, Hauptausgabe seit 2013)

Linda Zervakis arbeitete nach dem Abitur erst einmal für eine Werbeagentur, bevor sie eine Ausbildung bei Hörfunk und Fernsehen machte. Sie moderierte danach Sendungen wie das "Schleswig-Holstein-Magazin" beim NDR und arbeitete ab 2016 beim ARD-Nachrichtenender EinsExtra Aktuell, der mittlerweile Tagesschau 24 heißt. Seit 2010 ist die Sprecherin mit griechischen Wurzeln bei der Tagesschau zu sehen, seit 2013 auch bei der Hauptausgabe.

Weitere Tagesschausprecher und Moderatoren:

Jan Malte Andresen (Sprecher und Moderator)

Claus-Erich Boetzkes (Moderator)

Gerrit Derkowski (Sprecher und Moderator)

Kirsten Gerhard (Sprecherin und Moderatorin)

Susanne Holst (Moderatorin)

Karolin Kandler (Sprecherin und Moderatorin)

Michail Paweletz (Sprecher und Moderator)

Constantin Schreiber (Sprecher und Moderator)

André Schünke (Sprecher und Moderator)

Julia-Niharika Sen (Sprecherin und Moderatorin)

Susanne Stichler (Moderatorin)

Astrid Vits (Sprecherin)

Tarek Youzbachi (Sprecher und Moderator)

Bei Ausgaben mit Sprechern werden die Nachrichten klassisch und sachlich präsentiert. In moderierten Sendungen gibt es mehr Freiheiten, sodass die Sprache lockerer und umgangssprachlicher sein kann. (AZ)

