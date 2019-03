22:16 Uhr

"Tagesschau" endet abrupt - Sprecher Jan Hofer geht es wieder besser

Jan Hofer ist bei den Tagesthemen am Donnerstagabend ausgefallen (Archivbild).

Aufregung in der "Tagesschau": Jan Hofer bekommt während der Live-Sendung mit Millionenpublikum plötzlich gesundheitliche Probleme. Zuschauer sind in Sorge.

Viele TV-Zuschauer haben sich nach der Live-Ausstrahlung der "Tagesschau" Sorgen um Nachrichtensprecher Jan Hofer gemacht. Hofer wirkte am Ende der 20-Uhr-Sendung am Donnerstagabend angeschlagen und stützte sich auf den Studiotisch. Dann endete die Sendung ohne Verabschiedung. "Am Ende der "Tagesschau" wurde es Jan Hofer schlecht, sodass er die Schlussmoderation nicht wie geplant lesen konnte.

Plötzlicher Abbruch der "Tagesschau": Jan Hofer zeigt gesundheitliche Probleme

Möglicherweise ist ein Infekt, mit dem er kürzlich zu tun hatte, noch nicht vollständig auskuriert", teilte der Chefredakteur ARD-aktuell, Kai Gniffke, der Deutschen Presse-Agentur mit. Hofer lasse sich ärztlich untersuchen. Mittlerweile gehe es ihm aber wieder besser.

Jan Hofer für die vielen guten Wünsche bedankt und Entwarnung gegeben. "Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffälligkeiten", schrieb Hofer am Donnerstagabend auf Twitter. "Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss."

Herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche. Ich bin gerade im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgecheckt worden. Keinerlei Auffäligkeiten. Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, dass ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss. — Jan Hofer (@JanHofer) 14. März 2019

Zahlreiche TV-Zuschauer waren in großer Sorge, weil Hofer am Ende der ARD-Sendung gesundheitliche Probleme bekommen hatte. Hofer stützte sich auf den Studiotisch, dann endete die Sendung ohne Verabschiedung. Schon wenig später twitterte das Team der "Tagesschau", es gehe dem Chefsprecher deutlich besser.

Beim Lesen der letzten beiden Beiträge vor dem Wetter hatte sich Hofer bereits versprochen. In den sozialen Netzwerken fragten etliche Zuschauer besorgt, wie es Hofer gehe und was passiert sei. Das Team der "Tagesschau" bedankte sich bei den Zuschauern für die Genesungswünsche. Wenig später teilte die "Tagesschau" mit, dass es Hofer wieder deutlich besser gehe.

Bereits im November 2016 hatte Jan Hofer eine Moderation der "Tagesthemen" aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Seine Kollegin Caren Miosga sprang für ihn ein. Damals hatte Hofer ein Magen-Darm-Virus.

Zu Hofers Alter gibt es unterschiedliche Angaben in der Öffentlichkeit - er ist wohl im Januar entweder 67 oder 69 Jahre alt geworden. Seit 2004 ist Hofer Chefsprecher bei der "Tagesschau" im Ersten.

Jan Hofer arbeitet seit 1984 als Moderator

Jan Hofer ist ein Urgestein im deutschen TV-Nachrichtengeschäft. Der gebürtige Büdericher (bei Wesel) arbeitet seit 1984 als TV-Moderator. Nach einer Station beim Saarländischen Rundfunk wechselte er schon ein Jahr später zur Tagesschau. Seit 2004 ist er Chefsprecher der Tagesschau im Ersten. Daneben moderiert er auch Unterhaltungs- und Benefizsendungen.

Jan Hofer ist Vater von vier Kindern. Zuletzt wurde er vor gut einem Jahr Vater. Seine Lebensgefährtin Phong Lan brachte den gemeinsamen Sohn Henry auf die Welt. Auf die Frage, ob er für das Kind von seinem Anspruch auf Elternzeit Gebrauch machen wolle, antwortete : "Das lässt mein Job leider nicht zu." Allerdings halte ihn die späte Vaterschaft jung. Die Geburt seines vierten Kindes sei "das Schönste, was mir passiert ist. Ich fühle mich wie neugeboren".

Zehn Fakten zur ARD 1 / 10 Zurück Vorwärts Ausgeschrieben bedeutet ARD: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.

Im Moment umfasst die ARD neun Landesrundfunkanstalten, darunter zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk (WDR) oder der Bayerische Rundfunk (BR), und die Auslandsrundfunkanstalt Deutsche Welle.

Die Deutsche Welle ist Teil der auswärtigen Kulturpolitik. Sie soll freiheitlich-demokratische Werte vermitteln und die deutsche Sprache im Ausland fördern. Insgesamt geht es darum, einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.

Neben den regionalen Programmen betreibt die ARD auch einige Gemeinschaftsprogramme wie "Das Erste" oder "Einsfestival".

Zusätzlich zu ihren 11 Fernseh- und 55 Hörfunkprogrammen verfügen die Landesrundfunkanstalten der ARD über 16 Orchester und 8 Chöre.

Das Programm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird über Werbeeinnahmen und über die Rundfunkgebühren finanziert.

Geburtsstunde der ARD war am 9. Juni 1950. "Das Erste" wird seit 25. Dezember 1952 ausgestrahlt. Zwei Jahre später nahm auch die DDR ihren regulären Sendebetrieb auf.

Die "Tagesschau" ist seit 26. Dezember 1952 die Nachrichtensendung der ARD. Sie wird mehrmals täglich im "Ersten" und abends um 20 Uhr zusätzlich in einigen regionalen Programmen ausgestrahlt. Sie ist das älteste noch immer gesendete Nachrichtenmagazin der Deutschlands.

Seit 4. Juni 1961 strahlt "Das Ersten" regelmäßig die "Sportschau" aus. Die Samstagsausgabe präsentiert ausschnittsweise die Spiele der Fußball-Bundesliga, die Sonntagsausgabe berichtet allgemein über das aktuelle Sportgeschehen.

1970 wurde das Konzept für "Die Sendung mit der Maus" entwickelt. Ursprünglich sollte das Kinderprogramm der ARD "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger" heißen. Seit der Erstausstrahlung am 7. März 1971 erfreut sich die Wissenssendung bei Jung und Alt größter Beliebtheit.

bo

Vielen Dank für Ihre Genesungswünsche. Jan Hofer lässt sich erstmal untersuchen. — tagesschau (@tagesschau) 3. November 2016

Mehr zum Thema

Hintergrund: Wenn Live-Sendungen abgebrochen werden

"Tagesthemen": Ingo Zamperoni gelingt der Start - auch ohne Schlusssatz

"Miss Tagesschau" war wieder da

Themen Folgen