"Taj Mahal 1989"-Start heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Das Taj Mahal gilt als Symbol der Liebe. Darum geht es auch in der gleichnamigen Netflix-Serie. Trailer, Handlung, Schauspieler, Start und Folgen - hier gibt es alle Infos.

"Taj Mahal 1989" läuft ab heute mit Staffel 1 auf Netflix an. Lesen Sie hier alle Infos zum Start-Termin, den Folgen und der Handlung. Gibt es einen Trailer?

"Taj Mahal 1989" ist eine indische Netflixproduktion, die ab heute im Stream mit Staffel 1 zu sehen sein wird. In der romantischen Comedy-Serie geht es hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen und Liebe - deshalb auch der Name Taj Mahal. Das Baudenkmal gilt in Indien als Liebessymbol.

Start-Termin, Folgen, Handlung und Trailer - hier gibt es alle Infos.

"Taj Mahal 1989": Start und Folgen

"Taj Mahal" wird ab heute, dem 14. Februar 2020 im Stream auf Netflix zu sehen sein - passend zum Valentinstag. Denn in der Serie geht es um Liebe und Romantik. Wie viele Folgen Staffel 1 der Netflix-Serie haben wird, ist noch nicht bekannt.

Die Handlung von "Taj Mahal 1989" auf Netflix

In "Taj Mahal 1989" geht es um die Geschichte verschiedener Paare im Jahr 1989. Die neue indische Serie auf Netflix will das Konzept von Liebe durch unterschiedliche Beziehungen näher beleuchten. Sei es Liebe zwischen Freunden, Ehepartnern oder frischverliebten Paaren.

Das Baudenkmal Taj Mahal in Indien ist ein Manifest der Liebe zwischen eines Kaisers und seiner Frau: Shah Jahan hat das Gebäude als Mausoleum für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal erbauen lassen. Sie starb bei der Geburt ihres 14. gemeinsamen Kindes. Das Taj Mahal wurde komplett in weiß gehalten und sollte den kommenden Generationen die enge Beziehung des Paares vermitteln - wohl auch deshalb diente das beliebte Tourismusziel als Namensgeber der Sendung.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Taj Mahal 1989"

Die Besetzung der Serie "Taj Mahal 1989" ist in Deutschland weitgehend unbekannt, da es sich hauptsächlich um indische Schauspieler handelt. Diese Namen hat Netflix bereits bekanntgegeben:

Neeraj Kabi

Geetanjali Kulkarni

Dansih Husain

Paras Priyadarshan

Anshul Chauhan

Anud Singh Dhaka

Shirin Sewani

Mihir Ahuja

Vasundhara Rajput

Gibt es bereits einen Trailer für "Taj Mahal 1989"?

Es gibt weder einen Teaser, noch einen Trailer für "Taj Mahal 1989". Sobald Netflix einen offiziellen Trailer der indischen Serie veröffentlicht, werden wir Sie an dieser Stelle informieren. (AZ)

