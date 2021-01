vor 47 Min.

Take Me Out – Boys Boys Boys heute am 9.1.21: Sendetermine und Sendezeit

"Take Me Out – Boys Boys Boys" läuft heute auf RTL. Alle Infos über Sendetermine und Sendezeit - hier.

Von Tanja Schauer

Mit "Take Me Out – Boys Boys Boys" zeigt das Dating-Format auf RTL Anfang des Jahres zwei Sonderausgaben. Erstmalig haben homosexuelle Männer am Buzzer die Chance, ihren potentiellen Traummann kennenzulernen. Wann sind die Specials im TV zu sehen? Alle Infos über Sendetermine, Sendezeit und Übertragung finden Sie hier.

"Take Me Out – Boys Boys Boys": Sendetermine und Sendezeit

Sendetermin Sendezeit Sender 2. Januar 2021 23:00 Uhr RTL 9. Januar 2021 22:30 Uhr RTL

Darum geht es bei "Take Me Out – Boys Boys Boys"

Auch die Sonderausgaben folgen den altbekannten Regeln des Dating-Formats. Ein Kandidat präsentiert sich in verschiedenen Runden vor 30 Singles und versucht, diese von sich zu überzeugen. Bei Nichtgefallen können die Singles jederzeit auf den Buzzer drücken - und scheiden damit freiwillig aus.

Am Ende der dritten Runde ist es schließlich am Kandidaten selbst: Er kann zwei der verbliebenen Singles auswählen, denen er eine beliebige Frage stellen kann. Wer die bessere Antwort liefert, wird mit dem Kandidaten auf ein Date geschickt, um sich besser kennenzulernen.

"Take Me Out – Boys Boys Boys": Übertragung heute im TV und Stream

"Take Me Out - Boys Boys Boys" wird live im TV auf RTL übertragen. Zudem ist die Sendung zeitgleich oder als Wiederholung im Stream bei TV Now abrufbar. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Laut RTL fällt für den Streaming-Dienst eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro an. Neukunden haben jedoch die Möglichkeit das Abo, das monatlich kündbar ist, vorab 30 Tage kostenlos zu testen.

"Take Me Out – Boys Boys Boys": Das ist Moderator Ralf Schmitz

Seit der Erstausstrahlung im Januar 2013 moderiert Comedian Ralf Schmitz die Sendung "Take me out". Bekannt wurde der 46-Jährige durch seine Rolle in der Sketch-Comedy "Die dreisten Drei" und kann mittlerweile mehrere Comedy-Preise sein Eigen nennen. Zudem ist der Moderator als Synchronsprecher und Autor tätig. (AZ)

