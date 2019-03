11:05 Uhr

"Take me out" bei RTL heute im Free-TV und im Stream sehen Panorama

"Take me out" kann man heute im Free-TV bei RTL und als Stream im Internet sehen.

"Take me out" heute am Samstag, 2. März, kann man wieder im Free-TV und als Stream im Internet sehen. Und das gleich doppelt.

Take me out" mit Comedian Ralf Schmitz als Moderator kann man heute am Samstag, 2. März 2019, wieder im Free-TV bei RTL und als Stream im Internet sehen. Wann die Single-Show kommt und wie die Regeln sind.

"Take me out" hat sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zum Quotenbringer für RTL entwickelt. Die sechs Folgen im Frühjahr 2018 sahen im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die Flirt-Show laut RTL einen sehr guten Marktanteil von 15,7 Prozent. Vor allem aber bei den jungen Frauen (14-29 Jahre) ist "Take me out" schon lange kein Geheimtipp mehr. Hier lag der durchschnittliche Marktanteil bei extrem starken 31,6 Prozent.

Sendetermin: Wann kommt heute "Take me out" bei RTL?

Die Show beginnt heute am 2. März um 23.20 Uhr, direkt nach DSDS. Im Anschluss wird um 0.25 Uhr eine Wiederholung von "Take me out" aus dem Jahr 2017 gezeigt.

Regeln und Ablauf: Um was geht es bei "Take out"?

In jeder Show stellt sich ein Mann 30 Single-Frauen, die die potenziellen Traumprinzen genau unter die Lupe nehmen. Über drei Runden muss der Kandidat nun die Frauen von seinem Typ überzeugen.

In Runde eins betritt der Single-Mann mit einer von ihm ausgesuchten Musik die Bühne und stellt sich kurz vor. Jetzt dürfen die 30 Single-Frauen ihren ersten Eindruck per Buzzer kundtun. Die Frauen, die der Mann nicht durch sein Äußeres überzeugen konnte, drücken den Buzzer und scheiden damit aus dem Spiel um diesen Mann aus. Selbstverständlich müssen die verbleibenden Interessentinnen und "Aussteigerinnen" Moderator Ralf Schmitz Rede und Antwort stehen, warum der Mann für sie noch im Rennen ist oder nicht für sie in Frage kommt.

In der zweiten Runde erfährt man in einem Einspieler mehr über den Single-Mann. Der kurze Film zeigt ihn beispielsweise bei der Arbeit, zu Hause (oder zuhause), mit Freunden oder bei seinem Hobby. Und wieder haben die verbleibenden Frauen die Hand am Buzzer.

In der letzten Runde kommen in einem weiteren Einspieler weitere Seiten des Mannes ans Tageslicht oder auch Freunde und Familie zu Wort, die über die Ecken und Kanten und natürlich die „liebenswerten“ Seiten des Single-Manns erzählen.

Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen übrig, ist der Mann am Drücker. Er wählt seine zwei Favoritinnen aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seine Herz-Dame zu entscheiden.

Wie erfolgreich ist "Take me out"?

Mittlerweile läuft die Produktion in 32 Ländern, unter anderem in Frankreich, Australien, England, Dänemark, Holland, USA, Indonesien und Japan.

Wer ist Moderator Ralf Schmitz?

Ralf Schmitz, bekannt aus TV-Shows wie "Schillerstraße" und "Genial daneben", ist seit vielen Jahren im Comedy-Geschäft. Ab 2003 glänzte der Komiker bereits in den verschiedensten Rollen in der Sketch-Comedy "Die Dreisten Drei" (Sat.1), was ihn zum "Newcomer des Jahres" beim "Deutschen Comedypreis" machte und ihm Nominierungen für die "Goldene Rose von Luzern" und den "Deutschen Fernsehpreis" einbrachte. Er war häufiger Gast bei "Genial daneben" und festes Ensemblemitglied bei der beliebten "Schillerstraße" (beide Sat.1), für die er zusammen mit dem Ensemble 2005 die "Goldene Rose" gewann. Weitere Auszeichnungen wie die "Eins Live Krone" in der Kategorie Comedy folgten.

Kann man "Take me out" als Stream im Internet sehen?

Ja, die aktuellen und älteren Folgen von "Take me out" kann man über TVNow von RTL als Stream im Internet sehen. Der Zugang ist allerdings kostenpflichtig. (AZ)

