14:05 Uhr

"Tales From the Loop": Start in Kürze - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Bald startet "Tales from the Loop" auf Amazon Prime. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Diesen Samstag geht die neue Serie "Tales from the Loop" bei Amazon Prime Video an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Schauspieler und einen Trailer gibt es hier.

Die neue Serie "Tales From the Loop" basiert auf dem gleichnamigen Buch des schwedischen Autors und Künstlers Simon Stålenhag, der über Bilder und Texte Geschichten aus einer alternativen Realität erzählt. Dargestellt werden häufig landschaftliche Fotos, in die Elemente aus Science-Ficition wie Roboter oder andere Maschinen eingefügt wurden. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Schauspieler der Serie sowie einen Trailer.

"Tales From the Loop": Start

Die neue Amazon Prime Serie "Tales From the Loop" wurde für den 4. April 2020 angekündigt. Das Amazon Prime Video Abonnement kostet entweder 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat, kann jedoch einen Monat lang gratis getestet werden.

Handlung von "Tales From the Loop": Darum geht es in der Serie

Über die Handlung von "Tales From the Loop" ist bisher nicht viel bekannt. Es wird um die Menschen gehen, die oberhalb des "Loops" leben - einer Maschine, die gebaut wurde, um die Mysterien des Universums zu ergründen. Der "Loop" soll dazu in der Lage sein Dinge möglich zu machen, die man sonst nur aus Science-Fiction-Geschichten kennt.

Wie viele Folgen hat "Tales From the Loop"?

Staffel 1 der neuen Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen. Bisher wurden nur die englischen Titel der Episoden veröffentlicht - wir liefern die deutschen Namen nach, sobald sie bekanntgegeben werden.

Folge 1: "Pilot-Loop"

Folge 2: "Control"

Folge 3: "Echo Spere"

Folge 4: "Enemies"

Folge 5: "Home"

Folge 6: "Parallel"

Folge 7: "Stasis"

Folge 8: "Transpose"

Besetzung von "Tales From the Loop": Das sind die Schauspieler im Cast

Unter anderem wird Jonathan Pryce eine Hauptrolle in "Tales From the Loop" spielen, den man als den "hohen Spatz" aus "Game of Thrones" kennt. Hier die Schauspieler in Staffel 1 im Überblick:

Jonathan Pryce

Tyler Barnhardt

Duncan Joiner

Daniel Zolghadri

Rebecca Hall

Paul Schneider

Trailer zu "Tales From the Loop"

Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht. Wir werden ihn nachliefern, sobald er verfügbar ist. Bis dahin können Sie sich hier den englischen Original-Trailer ansehen:

