Tannenbaum, Gänsebraten, Geschenke: So hat sich das Weihnachtsfest der Deutschen verändert

Plus Wie viel geben die Deutschen für Geschenke aus? Wie viele Schokonikoläuse verputzen sie pro Jahr? Testen Sie Ihre Einschätzung im interaktiven Quiz.

Von Fabian Kluge

Es wird kein klassisches Weihnachtsfest geben in diesem Jahr - so viel ist klar. Aber was gehört überhaupt zu einem klassischen Weihnachtsfest? Lebkuchen, ein geschmückter Baum und Geschenke? Für viele schon. Wie viel Geld nehmen die Deutschen denn - trotz Corona - für Weihnachtsgeschenke in die Hand? Wie viele Bäume werden gefällt und wie viele Gänse geschlachtet?

Diese und weitere Fragen beantworten die folgenden Grafiken. Sie zeigen einige Beispiele, wie sich das Weihnachtsfest der Deutschen in den vergangenen Jahren verändert hat und sind so aufbereitet, dass Sie selbst eine Einschätzung abgeben können. Klicken Sie dafür einfach auf den letzten angezeigten Punkt und ziehen Sie die Kurve bis zum Jahr 2019/2020. Wenn Sie Ihre geschätzte Verlaufskurve eingezeichnet haben, wird die Auflösung mit einer kurzen Erklärung eingeblendet.

Wie viel geben die Deutschen für Weihnachtsgeschenke aus? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Trotz Corona geben die Deutschen immer mehr Geld für Weihnachtsgeschenke aus. Satte 500 Euro investiert durchschnittlich jede*r Deutsche in diesem Jahr.

Wie viel Umsatz macht der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Der Wert für 2020 ist vorläufig geschätzt. Dennoch zeigt sich: Der Umsatz im Einzelhandel vor Weihnachten steigt.

Wie viele Schokonikoläuse und -weihnachtsmänner werden produziert? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Produktion der Schokonikoläuse und Schokoweihnachtsmänner bleibt seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau.

Wie viele Pakete werden in Deutschland pro Jahr mit DHL verschickt? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Hier zeigen sich wohl am deutlichsten die Folgen von Corona: Schon Ende November hat DHL mehr Päckchen verschickt als 2019.

Wie viele Gänse werden in Deutschland geschlachtet? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Jahren schwanken: Im Vergleich zu den 2000er Jahren werden deutlich mehr Gänse geschlachtet.

Wie viel Umsatz macht der Online-Handel im Weihnachtsgeschäft? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Auch hier handelt es sich bei 2020 um ein vorläufig geschätztes Ergebnis. Der Umsatz des Online-Handels im Weihnachtsgeschäft hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht.

Wie viele Lebkuchen, Honigkuchen und Printen werden produziert? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen In den 90er Jahren wurden in Deutschland deutlich mehr Lebkuchen produziert. Doch auch 86.000 Tonnen im vergangenen Jahr sind eine beachtliche Menge.

Wie viele Weihnachtsbäume werden pro Jahr verkauft? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen In den vergangenen zehn Jahren blieb die Zahl der verkauften Weihnachtsbäume in Deutschland nahezu gleich. 2019 wurden 29,8 Millionen Bäume verkauft.

Quelle der zugrundeliegenden Zahlen: de.statista.com

