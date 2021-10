Extrembergsteiger Lämmle ist nach einem Unfall gelähmt - und erklimmt dennoch den Kilimandscharo

Plus Nach einem Gleitschirmunfall sitzt der Bergsteiger Thomas Lämmle im Rollstuhl. Dann setzt er sich ein Ziel: Er will noch einmal auf den höchsten Berg Afrikas.

Viele Wege führen auf den Gipfel des Kilimandscharos. Der einfachste ist wohl die Lemosho-Route. Sie führt am sechsten von acht Tagen durch die Barranco Wall. Einer Wand, bei der man ein wenig kraxeln muss. Für erfahrene Bergsteiger jedenfalls nicht der Rede wert. Aber für den Extremsportler Thomas Lämmle, der mehrere 8000er ohne zusätzlichen Sauerstoff bezwungen hat, ist der Abschnitt neuerdings eine besondere Herausforderung. Denn im Gegensatz zu seinen früheren 62 Aufstiegen auf das mit 5895 Metern höchste Bergmassiv Afrikas ist er nun auf Krücken angewiesen.