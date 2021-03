vor 47 Min.

Tanze Tango mit mir heute in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller

"Tanze Tango mit mir": Der Film läuft heute in der ARD. Hier erfahren Sie den Termin, die Handlung und die Schauspieler.

Von Claus Holscher

Der Film "Tanze Tango mit mir" läuft heute beim "Film-Mittwoch im Ersten". Wann genau? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Wir sagen es Ihnen.

"Tanze Tango mit mir": Wann ist der TV-Termin in der ARD?

Der Sender hat die Ausstrahlung von "Tanze Tango mit mir" aus seiner Reihe "Film-Mittwoch im Ersten" für den 10. März 2021 angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr.

Wiederholungen gibt es für Sie zu den folgenden Terminen:

Donnerstag, 11. März 2021, 00:25 Uhr, Das Erste

Sonntag, 14. März 2021, 20.15 Uhr, ONE

Mittwoch, 17. März 2021, 13.55 Uhr, ONE

Donnerstag, 18. März 2021, 00.50 Uhr, ONE

Samstag, 20. März 2021, 10.00 Uhr, ONE

Für die ganz Ungeduldigen bietet die ARD einen Service an, den sie "Online First" nennt. Der Film ist dort bereits ab dem 3. März 2021 abrufbereit und steht noch drei Monate nach der Ausstrahlung in der Mediathek des Ersten.

"Tanze Tango mit mir": Worum dreht sich die Handlung?

Nach einem glücklich überstandenen Herzinfarkt wird Frank aus der Klinik entlassen. Sein Arzt Dr. Achilles ermahnt ihn eindringlich, von übertriebenen physischen Anstrengungen ab sofort die Finger zu lassen. Dummerweise aber probt in dem Theater, in dem Frank als Pförtner angestellt ist, gerade eine Tangotanzgruppe. In der Abgeschiedenheit seiner Pförtnerloge testet er erste Tangoschritte. Dabei entwickelt er eine völlig ungeahnte Liebe zu dieser Art von Tanzkunst. Er ist absolut fasziniert und würde am liebsten Tag und Nacht durchtanzen.

Frank zieht ein paar Kumpel ins Vertrauen und trotzt tapfer dem Spott seiner Freunde, die ihn für völlig übergeschnappt halten - nicht nur wegen seiner angeschlagenen Gesundheit. Nach dieser abtörnenden Erfahrung hält er die neue Leidenschaft vor seiner Göttergattin Kathrin und der Tochter Paula natürlich geheim. Allen Widernissen zum Trotz nimmt er Unterricht bei der Tangolehrerin Maresa, die ihn trotz seiner Wampe mehr und mehr für den Tango begeistert.

Als Kathrin herauskriegt, dass Frank sich ungeachtet seines angeknacksten Herzens beim Tangotanzen verausgabt, seine familiären Pflichten vernachlässigt und darüber hinaus auch noch sein Leben in Gefahr bringt, fliegt der begnadete Tänzer im hohen Bogen aus der ehelichen Wohnung. Eine Zeitlang findet er bei seiner etwas nervigen Schwiegermutter Ingrid provisorisch Unterschlupf. Frank aber entschließt sich, seine Leidenschaft nie mehr aufgeben. Die Familie muss sich entscheiden.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Tanze Tango mit mir"?

Rolle Darsteller Frank Michael A. Grimm Katrin Eva Meckbach Ingrid Gaby Dohm Paula Lilith Kampffmeyer Navid Reza Brojerdi Schorschi Stephan Zinner Moser Christian Baumann Maresa Kara Wenham Julia Amanda da Gloria Dr. Achilles Gerhard Wittmann Schornsteinfeger Sven Elze

Der übrige Stab von "Tanze Tango mit mir":

Musik: Bandonegro José van der Schoot Kamera : Ralph Netzer Buch: Peter Güde Matthias Fischer Regie: Filippos Tsitos

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen