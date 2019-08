vor 48 Min.

Tatort-Star Dominique Horwitz bei Motorrad-Unfall schwer verletzt

Tatort-Schauspieler Dominique Horwitz ist bei einem Motorradunfall am Samstag schwer verletzt worden. Nach Medienberichten kollidierte er mit einem Transporter.

Der bekannte Tatort-Schauspieler Dominique Horwitz ist laut Medienberichten bei einem Motorradunfall in Weimar schwer verletzt worden. Wie Bild und MDR berichten, stieß der Franzose an einer Kreuzung mit einem Transporter zusammen und schlitterte mit seiner Maschine in ein Gebüsch in etwa dreißig Metern Entfernung. Der Fahrer des Transporters überstand den Unfall unverletzt.

Zur Stunde stützen sich die Angaben zum Unfall nur auf die Berichte der genannten Medien. Die Polizei hat sich noch nicht geäußert. Horwitz befindet sich laut Bild in einem Krankenhaus in Weimar.

Ob Tatort, Polizeiruf 110 oder Stubbe: Kaum eine Krimireihe im deutschen Fernsehen kommt seit seinem TV-Debüt 1978 auf Dauer ohne Horwitz aus. Neben zahlreichen Auftritten im Fernsehen ist der 62-Jährige häufig auf Theaterbühnen zu sehen. Zudem hat er zwei Romane veröffentlicht. (dfl)

