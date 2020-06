vor 34 Min.

Tatort-Voting im Ersten: Diese Wiederholungen stehen zur Wahl

Kein Tatort bis September, die Krimireihe ist in der Sommerpause: Für Tatort-Fans dürften es im Jubiläumsjahr trotzdem spannende Wochen werden.

Kein neuer Tatort bis September: Fans der Krimireihe steht eine lange Sommerpause bevor. Mit dem (viel gelobten) Münchner Tatort "Lass den Mond am Himmel stehn" verabschiedete sich der Tatort am 7. Juni in die Sommerpause. Am Sonntag den 14. Juni zeigt das Erste zwar noch den "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" aus Rostock, dann jedoch sind an elf Sonntagen in Folge Wiederholungen angesagt - also bis einschließlich 30. August.

Kein neuer Tatort: Das Erste zeigt Wiederholungen aus 25 Jahren

Was für Tatort-Fans erst mal ziemlich dröge klingt, könnte am Ende aber sogar ganz unterhaltsam werden: Denn welche Tatort-Folgen während der Sommerpause gezeigt werden, dürfen die Zuschauer im Jahr des 50. Jubiläums mitbestimmen. Das Erste hat dazu eigens ein Online-Voting gestartet. Zur Auswahl stehen 50 der erfolgreichsten Tatort-Krimis der letzten 25 Jahre. Die Abstimmung läuft ab dem 14. Juni. Das Ergebnis der Wahl wird dann jeweils am Freitag vor der Ausstrahlung bekannt gegeben.

Online-Abstimmung im Ersten: Diese Tatort-Folgen stehen zur Wahl

Fälle von 30 beliebten Ermittlerteams aus 20 Jahren stehen zur Auswahl. Unter vielen anderen ebenfalls zu haben: Das Debüt von Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm in der Episode "Lastrumer Mischung" (2002) oder "Die schöne Mona ist tot" mit Eva Mattes als Konstanzer Kriminalhauptkommissarin Klara Blum von 2013. Diese Tatort-Folgen stehen zur Wahl:

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Hendrik Heiden, Bavaria Fiction GmbH/BR

