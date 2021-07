Wien-Tatort "Wehrlos": So wird die Wiederholung am Freitag

Im Wien-Tatort am Freitagabend wird es schmutzig: Eisner und Fellner ermittelten in den eigenen Reihen - menschliche Abgründe inklusive. Lohnt sich "Wehrlos"?

"Wehrlos" heißt der Tatort-Wiederholung aus Wien , die heute am Freitagabend (18.07.2021, 22.30 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung war am 23. April 2017.

In seinem 40. Einsatz muss Moritz Eisner ausnahmsweise alleine ermitteln, denn das Tandem mit Bibi Fellner wird aus ermittlungstaktischen Gründen aufgelöst.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Wien-Tatort am Freitagabend im Schnellcheck

Bei einem nächtlichen Einsatz finden Major Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ein erschreckendes Szenario vor: Der Leiter der Wiener Polizeischule liegt erschossen im Wohnzimmer seines Hauses, ein Stockwerk höher seine Frau – ebenfalls tot, mit gebrochenem Genick. Was zuerst wie ein Beziehungsdrama mit Totschlag und Suizid aussieht, wirft schon bald Fragen auf: Es muss nämlich noch jemand am Tatort gewesen sein.

Eine Spur führt das Wiener Duo zur Polizeischule, in der Ausbilder Thomas Nowak (Simon Hatzl) ein eisernes Regiment führt und ein besonderes Verhältnis zu einer Polizeianwärterin pflegt. Eisner und Fellner ermitteln plötzlich in den eigenen Reihen und stoßen auf erschreckende menschliche Abgründe, perverse Sexspielchen, Mobbing und Psychoterror.

Harte Ermittlungen für Eisner und Fellner: Es geht um Mobbing und Machtmissbrauch an der Wiener Polizeischule. Foto: Hubert Mican, ARD Degeto/ORF

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Wehrlos" einzuschalten?

In Wien möchte man nicht Polizist sein. Der Griff ins Klo gehört dazu, wenn man mit Rinnsteinganoven und noch kriminelleren Figuren der besseren Gesellschaft zu tun hat. Dieses Phänomen hat eine gute Handvoll Schriftsteller aus dem Nachbarland längst aufgegriffen. Und die Tatort-Folge „Wehrlos“ knüpft nahtlos daran an.

Der neue Fall aus Österreich ist zwar konventionell erzählt, lohnte aber das Anschauen, vor allem für Krimi-Fans, die Stoffe mögen, die so schmutzig daherkommen wie die Kanalisation in dem Kinoklassiker "Der dritte Mann".

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wiener Tatort

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Manfred Schimpf "Fredo": Thomas Stipsits

"Fredo": Thomas Nowak : Simon Hatzl

: Stefan Pohl : Alexander Strobele

: Ernst Rauter "Ernstl": Hubert Kramar

"Ernstl": Katja Humbold: Julia Franz Richter

Aziza el Sayed: Rachelle Nkou

Inkasso Heinzi: Simon Schwarz

Daniela Maurer : Simone Fuith

: Florian Maurer : Sebastian Wendelin

: Sebastian Wendelin Samy Graf: Ruth Brauer-Kvam

Susi Freund : Michou Friesz

: Marcel Treusch : Valentin Schreyer

: Rudolf Haag "Purzl": Martin Zauner

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.