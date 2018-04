Tatort am Ostermontag aus Mainz: Darum geht es bei "Zeit der Frösche"

vor 18 Min.

Der Tatort am Ostermontag kommt aus Mainz. Worum es bei "Zeit der Frösche" geht.

Tatort am Ostermontag: Das ist die Handlung von "Zeit der Frösche"

Ein blutdurchtränktes Sweatshirt wird in der Altkleidersammlung gefunden. Ein weiteres Opfer einer seit Jahren unaufgeklärten Mordserie an Jugendlichen? Die Spur führt zu einem Schulfest, das gleich in mehrfacher Hinsicht offensichtlich nicht gut endete. Ein Mädchen ist nicht nach Hause zurückgekehrt, die wohlhabenden Eltern fürchten eine Entführung. Und welche Rolle spielte Jonas, der Sohn von Ellen Berlingers (Heike Makatsch) Cousine Maja? Auch er könnte verstrickt sein. Dieser Verdacht erhärtet sich für die Kommissarin auch, als eine Leiche gefunden wird.

Tatort-Kritik: Lohnt sich "Zeit der Frösche" am Ostermontag?

Schon lange gab es keinen derart dramatischen und auch gut gespielten „Tatort“ zu sehen. Beeindruckend ist „Zeit der Frösche“ allein deshalb, weil der Krimi die Zerrissenheit und Nöte zweier Teenager thematisch raffiniert bündelt. So weit, so gut, aber auch so schlecht. Denn die von dem routinierten Regisseur Markus Imboden inszenierte Geschichte ist derart vollgestopft, dass sie für zwei „Tatort“-Folgen reichen könnte. So richtig rund wird die Story daher leider nicht mehr.

Gibt es etwas Besonderes beim Tatort?

In ihrem zweiten Fall als Kommissarin Ellen Berlinger verschlägt es Heike Makatsch zusammen mit ihrem psychisch angeknacksten Kollegen Martin Rascher (Sebastian Blomberg), der schon einmal die Aufklärung einer Mordserie verbockt hat, nach Mainz. Der erste Fall spielte noch in Freiburg.

Pressestimmen: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

Die nationale Kritikerschar sah im Tatort aus Köln vom 18. März (vergangene Woche bekam Polizeiruf 110 den Sendeplatz) durchwegs gelungene Sonntagabendunterhaltung. "Mal wieder ein klassischer Wer-war‘s-'Tatort'", kommentierte die Bild. "Es gibt ihn also noch, den rundum tollen, zwingenden Kölner 'Tatort'", fand TV Spielfilm. Hier geht's zum kompletten Überblick.

Der Köln-Tatort "Mitgehangen" vor zwei Wochen kam bei Kritikern gut an - auch wenn es kein typischer Krimi war. Bild: Thomas Kost, WDR

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Sonntag, 8. April, 20.15 Uhr: Unter Kriegern (Frankfurt, mit Janneke und Brix)

Sonntag, 15. April, 2015 Uhr: Ich töte niemand (Franken, mit Voss, Ringelhahn, Goldwasser, Fleischer und Schatz)

Sonntag, 22. April, 20.15 Uhr: Alles was Sie sagen (Hamburg, mit Falke und Grosz)

