Tatort gestern - Kritik, Handlung, Darsteller: So war "Dreams"

Im München-Tatort gestern mussten Leitmayr und Batic den Tod einer Musikerin aufklären und wurden dabei mit dem Phänomen des Klarträumens konfrontiert. Lohnte sich "Dreams"?

"Dreams" hieß der Tatort gestern aus München , der am Sonntagabend (07.11.2021, 20.15 Uhr) im Ersten lief.

gestern aus , der am Sonntagabend (07.11.2021, 20.15 Uhr) im Ersten lief. Ihr neuer Fall konfrontierte Franz Leitmayr und Ivo Batic mit der hochkomplexen menschlichen Psyche und dem Phänomen des Klarträumens . Zwei Musikerinnen wollen sich im Schlaf optimieren - dann kommt eine ums Leben.

mit der hochkomplexen menschlichen Psyche und dem Phänomen des . Zwei Musikerinnen wollen sich im Schlaf optimieren - dann kommt eine ums Leben. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort gestern am Sonntag im Schnellcheck

Als eine aufstrebende Geigerin ins Büro der Münchner Mordkommission tritt, öffnet sich die Tür zu einem Fall der etwas anderen Art: Marina Eeden (Jara Bihler) ist sich nicht sicher, ob sie ihre seit Tagen verschwundene beste Freundin und gleichzeitige Konkurrentin vielleicht nicht nur im Traum ermordet hat. Bitte was? Marina ist Klarträumerin. Sie kann ihre luziden Träume steuern, aber offenbar geträumte von realen Erinnerungen nicht mehr unterscheiden.

Eine Art halbes Geständnis also, das für Kopfzerbrechen sorgt. Als sich am geträumten Tatort zwar keine Leiche, aber Blutspuren finden, wird das Rätsel für Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) umso größer. Ihre Ermittlungen führen die Kommissare in eine gnadenlose Orchesterwelt, in der mit harten Bandagen gekämpft wird.

Franz Leitmayr, Kalli (Ferdinand Hofer) und Ivo Batic analysieren Videos aus dem Schlaflabor. Foto: Hendrik Heiden, NEUESUPER GmbH/BR

Kritik: Lohnte es sich, bei "Tatort: Dreams" gestern einzuschalten?

Die Geschichte könnte sich im Absurden verlieren, in der Komplexität. Tut sie aber nicht. Regisseur Boris Kunz schafft es, Traum und Wirklichkeit raffiniert zu verschmelzen und daraus eine bemerkenswerte Spannung zu erzeugen, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kritik.

Marina Eeden (Jara Bihler) verletzt ihre Freundin Lucy Castaneda (Dorothée Neff) im Streit. Foto: Hendrik Heiden, NEUESUPER GmbH/BR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort gestern

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Richy Semmler : Stefan Betz

: Marina Eeden : Jara Bihler

: Lucy Castaneda : Dorothee Neff

: Mats Haki : Theo Trebs

: Theo Trebs Lahja Åkerström: Lisa Marie Janke

Dr. Deah: Katrin Röver

Ludwig Castaneda : George Lenz

Tatort gestern: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Batic und Leitmayr sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Hendrik Heiden, NEUESUPER GmbH/BR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus München

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mehr als ein gutes Dutzend neue Tatort-Fälle der Saison 2021/22 zeigt das Erste ab August bis Jahresende, darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als "stiller Gast" Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg. Was Tatort-Fans 2021 noch erwartet, lesen Sie hier.